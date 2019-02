Visigoth: kündigen Headlinertour für den Sommer an!

2018 war das Jahr des Durchbruchs für die amerikanischen Metaller von VISIGOTH und 2019 scheint es genauso gut weiterzugehen für das Salt Lake City Kraftwerk!

Nachdem die Band letzte Woche das Video zu ‚Traitor’s Gate‚ (HIER zu sehen) veröffentlicht hat und das Cover der aktuellen Ausgabe des Deaf Forever ziert, sind VISIGOTH glücklich darüber, eine Europatour für Mai und Juni ankündigen zu dürfen! Die Tour wird von der Veröffentlichung einer 7″ begleitet, weitere Infos dazu folgen in Kürze!

VISIGOTH sind ebenfalls hocherfreut: „Wir melden uns aus dem Abgrund mit einer neuen 2-Song-7″, welche wir im Sommer auf den Bühnen Europas präsentieren werden! Natürlich ist dies nur ein Vorbote auf größere Dinge, die kommen werden, aber wir hoffen, dass die Horden – wenn auch nur vorübergehend – durch dieses bescheidene Opfer beschwichtigt werden. Wir überlassen es euch, den Hörern, den Inhalt der 7″ zu erkunden, welcher die Texte und das Artwork miteinander verbindet, klar ist allerdings, dass sich musikalisch nicht viel geändert hat. Liebt es oder hasst es, dies ist immer noch geradliniger Heavy Metal, wie wir ihn schon immer zelebriert haben. Die Straße ruft und wir antworten mit leidenschaftlichem Hunger!“

VISIGOTH

+ BEWITCHER

+ RESISTANCE

European Tour 2019

24/05 – Berlin, DE @ Wolf City Fest

25/05 – Schönenberg-Kübelberg, DE @ Iron Fest

26/05 – London, UK @ Moth Club

27/05 – Newcastle, UK @ Head Of Steam

28/05 – Manchester, UK @ AATMA

30/05 – Mannheim, DE @ MS Connexion Complex*

31/05 – Oberndorf/Lech, DE @ Metalheadz Open Air*

01/06 – Villingen-Schwenningen @ Black Forest Festival*

02/06 – Oldenburg, DE @ MTS Records (night 1)*

03/06 – Oldenburg, DE @ MTS Records (night 2)*

05/06 – Aarau, CH @ Kiff*

06/06 – Kassel, DE @ Goldgrube*

07/06 – Hamburg, DE @ Bambi Galore*

08/06 – Bree, BE @ Ragnarok*

09/06 – Gelsenkirchen, DE @ Rock Hard Festival**

*w/Resistance

**Visigoth only

Kommentare

