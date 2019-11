Hatebreed: als Support für Parkway Drive bestätigt

The truth drops like a bomb! Hatebreed sind als Support von Parkway Drive neben Stick To Your Guns und Venom Prison bestätigt worden. Die Hardcore Metal Band aus den Vereinigten Staaten wird am bemerkenswerten Ritt der australischen Metalcore Surferboys teilnehmen, welcher die außergewöhnliche Kombo aus Übersee quer durch Europa führt.

Parkway Drive Sänger Winston McCAll und Hatebreed’s Frontmann Jamey Jasta verkündeten den aufregenden Zusammenschluss auf ihren sozialen Kanälen mit einem Videotrailer.

Jamey Jasta über die Tour: „Wir freuen uns wahnsinnig, auf der Viva The Underdogs Tour mit Parkway Drive, Stick To Your Guns und Venom Prison im April 2020 dabei zu sein. Es ist das erste Mal, dass Parkway Drive und Hatebreed sich zusammentun und fühlen uns geehrt.We see you in the pit!“

EU Tour Dates Supporting Parkway Drive

01.04. D Hamburg – Sporthalle

02.04. D Leipzig – Arena

03.04. D München – Olympiahalle

06.04. HU Budapest – Sportarena

07.04. AT Vienna – Stadthalle

09.04. D Frankfurt – Festhalle

10.04. NL Schijndel – Paaspop

11.04. D Dortmund – Westfalenhalle

13.04. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

15.04. FR Paris – Zenith

16.04. BE Brussels – Forest National

18.04. UK London – SSE Arena Wembley

Das letzte Studioalbum, The Concrete Confessional wurde im Mai 2016 veröffentlicht. Der lang erwartete Nachfolger von The Divinity Of Purpose wurde von Zeuss (Rob Zombie, Suicide Silence, Whitechapel) und von Josh Wilbur (Lamb Of God, Megadeth) gemischt.

