HATEBREED, die Könige des metallischen Hardcores, starten morgen in Köln ihre Sommer-Tour durch Europa. Siehe Dates unten.

Die Band tourt zu ihrem aktuellen Album, »The Concrete Confessional«, das vor zwei Jahren erschien und der Band den bis dato höchsten Einstieg in die deutschen Albumcharts (#17) bescherte.

HATEBREED

European Summer Tour 2018

08.06. D Cologne – Essigfabrik

09.06. NL Breda – Mezz

10.06. UK Donington – Download Festival

12.06. NL Sneek – Het Bolwerk

13.06. D Würzburg – Posthalle (w/ SUFFOCATION)

14.06. D Hamburg – Markthalle

15.06. D Ferropolis – With Full Force

16.06. PL Poznań – u Bazyla

17.06. CZ Prague – Palác Akropolis (w/ MADBALL)

19.06. D Herford – X

20.06. D Heidelberg – halle02

21.06. D Lindau – Club Vaudeville (w/ SUFFOCATION)

22.06. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

23.06. F Clisson – Hellfest

26.07. SLO Tolmin – Metaldays

27.07. D Essen – Nord Open Air

28.07. D Bausendorf – Riez Open Air

29.07. D Munich – Free & Easy (w/ MUNICIPAL WASTE a.o.)

30.07. A Graz – Dom im Berg (w/ MUNICIPAL WASTE)

01.08. D Rostock – M.A.U. Club

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

03.08. F Albi – Xtreme Fest

04.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

05.08. B Lokeren – Lokerse Feesten

Bestellt das Album in verschiedenen Formaten hier: www.nuclearblast.de/hatebreed

Hört hier ‚Looking Down The Barrel Of Today‘: https://www.youtube.com/watch?v=eGOr91Wx4DM

Hört hier ‚Seven Enemies‘: https://www.youtube.com/watch?v=7UAK885wB54

Kommentare

Kommentare