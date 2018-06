2018 feiert die Kultband DANZIG ihr 30jähriges Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, fanden sich einige bekannte Musiker zusammen, um gemeinsam mit der deutschen Stoner Band „Grand Massive“ unter dem Namen GDANSK ein außergewöhnliches Tribute einzuspielen.

Mit als Gäste dabei sind Thobbe Englund (ex Sabaton), Britta Görtz (Cripper / Critical Mess), Luca Princiotta (Doro), Andy Bock (Emi Bulls), Christof Leim (ex Sinner / The New Black), Nick Douglas (Doro) sowie Guernica Mancini (Thundermother).

Das Album erscheint am 29.06. bei Metalville (Rough Trade).

