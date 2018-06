Das Warten hat ein Ende. Das neue Album der Montréaler Melodic Death Metaller KATAKLYSM, »Meditations«, ist seit letzten Freitag im Handel erhältlich. Die limitierte Version des neuen Albums enthält zudem eine Bonus-DVD. Diese Live-DVD wurde während der »A Moment In Time«-Tour am 21. Oktober 2017 in München aufgenommen.

Heute veröffentlicht die Band nun den offiziellen Live-Clip zum Song “The Resurrected”, der von dieser Bonus-DVD stammt. Ursprünglich stammt der Song vom Klassiker-Ablum »Serenity in Fire«.

Die DVD enthält die komplette Show, auf der beiden Klassiker-Alben »Shadows & Dust« und »Serenity in Fire« in voller Länge gespielt wurden. Das ausverkaufte Konzert wurde von mehreren Kameras mitgeschnitten und später von Gitarrist J-F Dagenais gemixt. Die DVD enthält außerdem Interviews mit den Bandmitgliedern über jene Tour und das neue Album.

»Meditations« kann hier in diversen Formaten bestellt werden:

http://nblast.de/KataklysmMeditations

Mehr zu »Meditations«:

‚Outsider‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/sLXeuSBjQMs

‚Narcissist‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wALbFfJ8s_Q

‚Guillotine‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dQheV94Vl5I

‚Guillotine‘ OFFIZIELLES PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=sI4gaIJvCBY

Trailer #1 – Albumtitel: https://www.youtube.com/watch?v=jr-jgKEwCxU

Trailer #2 – Aufnahme und Produktion: https://www.youtube.com/watch?v=kRP9Vsh3Loc

Trailer #3 – Live-DVD: https://www.youtube.com/watch?v=rbPbkM7bfvU

Trailer #4 – Songwriting: https://www.youtube.com/watch?v=tOVbneMWbyQ

Trailer #5 – Gesangliche Entwicklung: https://www.youtube.com/watch?v=4QJsddKzqJo

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=mdAiDoVLpYs

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=ylQez_DCVIc

»Meditations« – Tracklist:

01. Guillotine

02. Outsider

03. The Last Breath I’ll Take Is Yours

04. Narcissist

05. Born To Kill And Destined To Die

06. In Limbic Resonance

07. And Then I Saw Blood

08. What Doesn’t Break Doesn’t Heal

09. Bend The Arc, Cut The Cord

10. Achilles Heel

—–

KATAKLYSM live:

Album-Releaseshows

07.06. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go Go**

*w/ JUNGLE ROT

**w/ EXMORTUS

14.06. D Ferropolis – With Full Force

22.06. D St. Goarshausen – RockFels

23.06. F Clisson – Hellfest

06.07. E Barcelona – Rock Fest

07.07. RO Bukarest – Metalhead Meeting

14.07. CDN Armstrong, BC – MetalFest

21.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

16.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

17./18.08. CZ Moravský Krumlov – Rock Heart

17./18.08. D Essen – Turock Open Air

»Death…Is Just The Beginning«

w/ HYPOCRISY, THE SPIRIT

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D München – Backstage

21.10. CZ Zlin – MoR Café **NEW**

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Wien – Arena

25.10. PL Breslau – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Mailand – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerpen – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Göteborg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Kopenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

Kommentare

Kommentare