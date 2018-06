Eisbrecher: Veröffentlichen neue Single „Das Gesetz“ mitsamt Lyric Video am 8. Juni via RCA Deutschland/Sonymusic

Eisbrecher: Veröffentlichen neue Single „Das Gesetz“ mitsamt Lyric Video am 8. Juni via RCA Deutschland/Sonymusic

Die Münchner Erfolgsrocker von EISBRECHER veröffentlichen am 8. Juni eine neue Single mit dem Titel „Das Gesetz“ via RCA Deutschland/Sonymusic. Die Single – eine Auskoppelung aus dem aktuellen Album „Sturmfahrt“ – wird via digital und streaming erhältlich sein und von einem Lyric Video begleitet werden.

„Ich bin der vor dem Dich alle warnen – Ich bin das Gesetz“

So springt es einem aus dem Refrain der neuen Eisbrecher-Single „Das Gesetz“ entgegen und man weiß sofort: hier wird mal ordentlich aufgeräumt. Turbulente Zeiten wie diese verlangen nach einer ordnenden Hand, die Band um Alex Wesselsky und Noel Pix bietet hier zumindest Hilfestellung. Eisbrecher, deren zwinkerndes Auge zu Unrecht das ein oder andere Mal übersehen wird, kommen hier mit einem astreinen und eingängigen Pop-Chorus um die Ecke, der die unmissverständliche Message umso zuckersüßer in die Gehörgänge der Fans einspeist.

Eisbrecher spielen nicht die Weltpolizei, wollen aber auch nicht gänzlich kommentarlos zusehen, wie sich die Umgangsformen täglich etwas mehr verselbständigen.

„Das Gesetz“ ist die neue Single aus dem Nummer 1-Album „Sturmfahrt“, nach Gold-Auszeichnungen der Vorgängeralben bereits der nächste Meilenstein in der Bandgeschichte.

Im Sommer werden wichtige Mainstreamfestivals wie „Deichbrand“ oder „Novarock“ genauso bespielt wie Genre-Instanzen á la „Mera Luna“ oder „Summe Breeze“ . Als Highlight veranstaltet die Band am 8. September 2018 ihr eigenes „Volle Kraft Voraus“-Festival in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena mit hochkarätigen Gästen. Die derzeit erfolgreichste bayerische Rockband liefert also auch 2018 wieder zuverlässig und unnachgiebig ab – das ist Gesetz!

Am 8. September gastieren EISBRECHER im Rahmen ihres eigenen Festivals „Volle Kraft Voraus“ in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. Das Line Up:

EISBRECHER

OOMPH!

DIE KRUPPS

ZEROMANCER

STAHLMANN

SCHÖNGEIST

Rahmenprogramm in Vorbereitung!

Kommentare

Kommentare