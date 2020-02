Hatebreed: melden sich mit erstem Song nach vier Jahren zurück

Nachdem sie den größten Hit ihrer 25-jährigen Karriere gelandet haben, zahlreiche Shows weltweit ausverkauften und ihren drei Jahre andauernden Tourzyklus erfolgreich beendeten, melden sich Nuclear Blast’s Hatebreed mit ihrer ersten Single nach vier Jahren zurück!

Hört When the Blade Drops hier und seht das Video hier!

„Das ist nur ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird“, sagt Frontmann Jamey Jasta. „Die Geschwindigkeit, Intensität und Brutalität, die die Leute von uns erwarten, wird hier voll zur Schau gestellt. Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen und zu sehen, wie der Pit ausbricht.“

Mit knapp drei Minuten ist When the Blade Drops ein absoluter Brecher, der den Status des GRAMMY® Award nominierten Quintetts als einer der relevantesten und einflussreichsten Acts im Hard Rock und Heavy Metal bestätigt. Diese eigenständige Single läutet auch den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte von Hatebreed ein, das garantiert von denselben gewaltigen Breakdowns, mitreißenden Hymnen und ergreifenden Texten geprägt ist, die sie zu einer der unerschütterlichsten Institutionen der Heavy-Musik gemacht haben. When the Blade Drops kristallisiert die Energie und Wut von Hatebreed’s legendären Live-Auftritten effektiv zu einer Hymne, die schärfer zuschlägt als eine Guillotine.