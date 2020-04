Heads.: veröffentlichen ersten Song aus kommendem Album

Nach ihrem von der Presse gefeiertem Album Collider in 2018, legt das Post- Punk und Noise- Rock Trio Heads. am 29.05.2020 seinen 3. Longplayer via Glitterhouse Records nach: Auf Push präsentiert die Band aus Berlin und Melbourne ihre faszinierend eigene Mischung aus Noise-Rock, Post-Punk und Alternative Rock. Die Geduld fordernde, lärmige Schwere vorangegangener Werke reift hier zu einer vielschichtigeren Komposition experimenteller und wilder Klänge heran. Radikal – aber doch eingängig. Der Radius von Heads. hat sich erweitert. So tun sich neue musikalische Motive auf, cineastisch und von ungemeiner Dynamik. Das klopft laut an die Tür von 90er Noise-Rock Heroen wie The Jesus Lizard oder TAR, hat die experimentelle Urgewalt von Lysistrata, die fast schon brüskierende Kühle von Protomartyr und die stoische Kraft neueren Post-Punk Datums.

Produziert wurde Push in Berlin von niemand geringerem als Kadavar Schlagzeuger Christoph Bartelt. Mix und Mastering übernahm Magnus Lindberg (Cult Of Luna), als Gastmusiker treten Kristof Hahn (Swans), Matthias Feit von Radare und Markus E. Lipka von Eisenvater in Erscheinung.

Heads. haben nun eine erste Single zum Track Push You Out To Sea veröffentlicht, auf welchem Matthias Feit als Gast- Gitarrist sowie Rosa Mercedes von Kino Motel mit einem abgedrehten Feedback mitwirken. Hört den brandneuen Heads. Song hier:

Push Tracklist:

1. Empty Towns

2. Weather Beaten

3. Push You Out To Sea

4. Loyalty

5. Rusty Sling

6. Nobody Moves and Everybody Talks

7. It Was Important

8. A Swarming Tide

9. Paradise

10. As Your Street Get Deserted

Heads. sind Ed Fraser (Gesang, Gitarre), Chris Breuer (Bass) und Nic Stockmann (Schlagzeug). 2014 in Berlin gegründet, veröffentlicht das Trio bereits im Mai 2015 sein selbst betiteltes Debüt über This Charming Man Records. Es folgen mehr als 100 internationale Auftritte mit Bands wie Metz, Daughters, Nothing, Protomartyr und Whores. Das Album Collider erblickt 2018 das Licht der Welt, gefolgt von ausgedehnten Europa- und US-Tourneen.

Das neue Heads. Album, Push, erscheint am 29.05. bei Glitterhouse Records und wird nicht nur Freunden von Idles, Swans, The Melvins, Codeine, The Jesus Lizard oder Metz gefallen. Push ist eine Wand. Ein Monolith. Pures, schwarzes Gold. Das Album könnt ihr euch HIER vorbestellen!

Weitere News & Infos zu Heads. auf:

www.facebook.com/headsnoise

www.headsnoise.com

www.instagram.com/heads.noise

www.glitterhouse.com