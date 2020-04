Iron Maiden: Großkonzerte 2020 in Folge von Corona-Pandemie verschoben

Schweren Herzens müssen wir bekanntgeben, dass aufgrund des von der Bundesregierung angeordneten Veranstaltungsverbots für Großveranstaltungen in Folge der Corona-Pandemie bis zum 31. August die Iron Maiden Legacy Of The Beast – Konzerte in Bremen, Köln, Berlin und Stuttgart nicht wie geplant stattfinden können. Jedoch wird bereits an der Neuansetzung der Deutschland-Tournee im Frühsommer 2021 gearbeitet.

Die Band, Wizard Promotions und alle Beteiligten unterstützen diese Entscheidung der Bundesregierung, da wir uns alle einig sind, dass Gesundheit und Sicherheit die höchste Priorität haben.

Wizard Promotions arbeitet intensiv mit dem Agenten und Management der Band an den neuen Terminen und wird diese so bald wie möglich bekannt geben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Seit dem Auftakt der Legacy Of The Beast Tour letztes Jahr hat die Band 39 Länder auf der ganzen Welt besucht und für fast zwei Millionen Fans gespielt, unter anderem als Headliner auf dem legendären Rock In Rio Festival in Brasilien vor 100.000 Zuschauern. Für die vier Konzerte in Deutschland sind bereits mehr als 125.000 Tickets verkauft, was den aktuellen Live-Zyklus zur erfolgreichsten Deutschland-Tournee in der illustren Geschichte der Band macht.

Iron Maiden Sänger Bruce Dickinson sagt dazu: „Die Legacy Tournee war bisher ein fantastisches Erlebnis und die allgemeine Reaktion auf die Bühnenshow und all die verrückten Requisiten (und Eddie!), mit denen ich spielen darf, war einfach phänomenal. Die ganze Band hatte so viel Spaß und wir freuen uns wahnsinnig darauf, nach Deutschland zurückzukommen und noch mehr unserer Fans zu erreichen.“

Diese spektakuläre Produktion, randvoll gepackt mit Hits und Publikumsfavoriten aus der gesamten Laufbahn der Band, hat für jeden etwas zu bieten, egal, ob man Hardcore Maiden Fan oder gelegentlicher Konzertbesucher ist.