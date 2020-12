Heartfield: veröffentlichen Video zum Song „Baby“

Nachdem ich Heartfield im Mai letzten Jahres bei der Releaseshow von Echoes Of Eris kennengelernt habe, haben sich die Wege der Jungs und meine des Öfteren gekreuzt. Auch den hübsch in Holz gekleideten USB-Stick mit der EP Follow, die ich mir damals gleich zugelegt hatte, habe ich schon unzählige Male in den Stecker meines PCs gesteckt. Aber auf Follow ruhen sich die Jungs natürlich nicht aus, neue Songs fließen aus der Feder, und für Baby sollte nun ein Video gedreht werden. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, als die Jungs mich fragten, ob ich auch ein paar Fotos vom Dreh machen könnte. Dabei ist dann auch das Coverfoto entstanden. Der Dreh selbst fand dann an verschiedenen Locations statt, und heute ist es soweit, das Endresultat der Kamera- und Tonarbeit von Tim Schönbohm und Timo Gläsel ist auf YouTube zu sehen. Der Song selbst wurde gemixt und gemastert von Manuel Cohnen (Parabol Audio).

In Baby geht es um einen psychisch labilen Mann, mit dessen Verhalten seine Freundin nicht mehr klarkommt und ihn deswegen verlässt. Damit kommt er aber nun wiederum nicht klar und versucht immer wieder, sie zurückzugewinnen. Da alle seine Versuche keinen Erfolg haben, droht er ihr, sich umzubringen, wenn sie nicht wieder zu ihm zurückkommt. Das alles haben Heartfield in einen Song gegossen, der durch seine Tempo- und Rhythmuswechsel sehr schön das innere Gefühlschaos des Protagonisten aber auch die Spannung zwischen den beiden ausdrückt. Da fragt man sich in den ruhigen, aber nicht beruhigenden, Strophen, was denn wohl als nächstes passieren mag, während man dann im Chorus gern mal ordentlich headbangen darf. Und auch bei diesem Song komme ich nicht dran vorbei, an die großartigen Kingcrow aus Italien zu denken. Wer die mag, sollte sich definitiv auch mal Heartfield anhören. Die Jungs sind übrigens gerade auf der Suche nach einem zweiten Gitarristen und einem Bassisten. Wer da meint, das könnte passen, einfach bei Heartfield melden!

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Heartfield

Herkunft: Essen, Deutschland

Single: Baby

Genre: Progressive Metal

Release: 05.12.2020

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/MyHeartfield

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Jakub Sedlak

Keyboard – Dominik Targonski

Schlagzeug – Marlon Schäfer