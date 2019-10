Heavy Psych Sound Fest von 06.12. – 07.12.2019 in Berlin (Vorbericht)

Bands: Planet Of Zeus, Black Rainbows, Dead Witches, Gorilla, Wedge, Tons, Monolord, Giöbia, Alunah, 1782, Sonic Dawn

Orte: Zukunft am Ostkreuz, Laskerstraße 5, 10245 Berlin

Bi Nuu, U-Bahnhof Schlesisches Tor, 10997 Berlin

Datum: 06.12. – 07.12.2019

Kosten: 2-Tages-Ticket 38,50 €, Tagesticket Freitag 21,50 €, Tagesticket Samstag 27,50 €

Genres: Stoner Rock, Acid Rock, Psychedelic, Doom, Heavy Rock, Rock

Tickets: https://www.greyzone-tickets.de/produkte/372?fbclid=IwAR2U10We9AF4ikt_1KJfJzv8FN04809U9JypcMSowen9ErDc0z7JceVSxJE

Link: https://www.facebook.com/events/328145071206018/

Das Heavy Psych Sound Fest des italienischen Labels Heavy Psych Sounds findet in diesem Jahr erstmalig in Deutschland statt.

Am 06. und 07.12.2019 werden sich in Berlin die Vertreter des Heavy Psych Rock, Acid Rock, Doom, Stoner und 70s Rock an zwei Tagen die Ehre geben, um das Publikum wohltuend zu beschallen. Neben vielversprechenden, aufstrebenden Bands werden solche Bands wie Monolord und Planet Of Zeus als Headliner fungieren.

In Berlin wird die Veranstaltung an den beiden Tagen in unterschiedlichen Venues stattfinden. Am Freitag im Zukunft am Ostkreuz und am Samstag im Bi Nuu.

Am Freitag, den 06.12.2019 werden Planet Of Zeus, Black Rainbows, Dead Witches, Gorilla, Wedge und Tons im Zukunft am Ostkreuz an den Start gehen.

Am Samstag, den 07.12.2019 werden es Monolord, Giöbia, Alunah, 1782 und Sonic Dawn im Bi Nuu sein.

Erst 2007 gegründet, gilt das Label Heavy Psych Sound heute als eines der führenden in diesem Genre mit unzähligen namhaften Bands und Solokünstlern unter Vertrag.

Die Veranstaltungsreihe der Heavy Psych Sound Feste fand zunächst in Italien statt. Mittlerweile gibt es Ausgaben in den USA, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden.

Bei der Erstausgabe in diesem Jahr in Deutschland gibt es sogar noch ein Special, denn neben dem Heavy Psych Sound Fest in Berlin findet parallel das Heavy Psych Sound Fest in Dresden in der Chemiefabrik (Chemo) statt. Die Bands des Freitags in Berlin spielen also Samstag in Dresden auf und umgekehrt.

Eins kann man schon jetzt sagen: Berlin erhält neben dem jeweils im Mai stattfindenden Desertfest mit dem Heavy Psych Sound Fest ein weiteres erstklassiges Stoner Festival.

Es ist natürlich davon auszugehen, dass das Label selbst mit einem Stand und einem Angebot an CDs und Vinylraritäten am Start sein wird. Da dürften sich die Sammler dann direkt vor Ort eindecken können.

Time For Metal wird für euch in Berlin dabei sein und über die Erstausgabe des Heavy Psych Sound Fest in Deutschland berichten.

