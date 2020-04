Hell Over Hammaburg Vol. 9: Vorverkaufsstart & neue Bandbestätigung

Hell Over Hammaburg Vol. 9

Freitag, 5. März 2021, und Samstag, 6. März 2021

Markthalle, Hamburg – Germany

Einlass jeweils: 14.00

Tickets: 65 Euro plus Gebühren

Neu im Billing:

Hadopelagyal (D)

In tiefsten Klangkatakomben, irgendwo zwischen Bestial Black Metal und fanatischer Hysterie, wie wir sie von Sortilegia kennen, marodiert diese junge Band und ist im Underground recht schnell zu einer respektierten Instanz geworden. Trotz simpler, unproduzierter Attacken verbergen sich hinter diesen Angriffswellen Talent und starkes Songwriting. Erwartet eine Urgewalt!

https://hadopelagyal.bandcamp.com/releases

The Billing so far…

Morne (USA)

www.facebook.com/mornecrust

Solstice (UK)

www.facebook.com/Solstice.Englander

Cauchemar (CAN)

www.facebook.com/cauchemarmetal

Drowned (D)

www.facebook.com/drowned.death.metal

Vorverkauf:

