UNSCHLAGBAR

Nicht nur wegen der tropischen Hitze neigt sich eine ganz besondere Sommersaison dem Ende zu: Die Festivals wurden so dermaßen hart gerockt, dass man auch ins Schwitzen gekommen wäre, wenn das Quecksilber nicht auf einem Dauer-Hoch gewesen wäre. Zu den absoluten Open-Air-Highlights der massiven Pumpkins United World Tour gehörten natürlich die Headliner-Slots auf dem Wacken, beim Rock Fest in Barcelona und dem Masters Of Rock, aber auch die Mega-Auftritte mit Iron Maiden beim Sweden Rock Festival und dem Firenze Rocks im Juni in Florenz waren verdammt nochmal Shows für die Ewigkeit. Danke an alle, die bis hierher dabei waren!

UNAUFHALTSAM

Glücklicherweise ist die Tour aber noch längst nicht vorbei und die Dates in den USA und Kanada stehen als nächstes auf dem Pumpkins-Plan – und wegen der gewaltigen Nachfrage wird es zusätzliche Termine in Lateinamerika geben: Als Vorprogramm der Extraklasse heizen niemand Geringeres als Kreator und Arch Enemy für die Kürbisse ein! Die finalen Hallenshows in voller United -Besetzung finden im Dezember statt – mit einem Abschluss-Kracher, der sich gewaschen hat: In Hamburg, da wo 1984 der ganze Wahnsinn angefangen hat, fackeln die Pumpkins United am 22.12.2018 in der legendären Sporthalle die letzte Show der Tour ab.

UNVERGESSLICH

Für alle, die die Dates unerklärlicherweise verpasst haben – aber auch für alle, die Teil davon waren und die einmaligen Nächte am liebsten nochmal erleben würden, haben die Jungs die besten Momente mitgeschnitten. Gänsehaut-Aufnahmen von der Pumpkins United World Tour, die von Fans und Presse als „Tour des Jahres“ bejubelt wird, erscheinen Anfang 2019 als Live-Album sowie auf DVD und Blu-ray und können dann vom Sofa aus immer wieder abgefeiert werden.

Die Wartezeit bis zum Release könnt ihr euch ab sofort mit einem Stream auf Magenta Music 360 von der kompletten Wacken Show verkürzen:

https://www.magenta-musik-360.de/helloween-pumpkins-united-9208205928595094844

UNFASSBAR

Gerade schwelgen wir noch in der Wacken-Zugabe oder bereiten uns auf die Show in Las Vegas vor, da lassen die Verrückten schon die nächste Sensation vom Stapel: Zunächst hat Nuclear Blast es sich nicht nehmen lassen, die Band noch ein paar Jährchen auf dem Roster zu behalten und – Doublebass-Gewitter – es wird tatsächlich ein brandneues Studioalbum mit Kiske und Hansen geben. Wenn die Band um Songwriting-Triumvirat Weikath, Hansen und Deris sich 2019 mit diesen beiden Ausnahmesängern ins Studio einschließt, ist jetzt schon klar, dass das Album, das 2020 zu erwarten ist, nicht weniger als episch wird. Wem bei dieser News die Augen trocken bleiben, hat seine ordnungsgemäße Rock-Taufe offenbar noch vor sich – wir anderen freuen uns jedenfalls ab sofort alle verfügbaren Hinterteile ab, denn: Der Pumpkins United-Traum geht weiter!

Finale Shows:

07. Sep USA / Las Vegas, NV – House Of Blues

08. Sep USA / Los Angeles, CA – The Palladium

10. Sep USA / Chicago, IL – Concord Music Hall

12. Sep CAN / Montreal, QUE – Metropolis

14. Sep USA / Worcester, MA – Palladium

15. Sep USA / New York City – Irving Plaza

16. Sep USA / New York City – Irving Plaza

26. Okt COL / Bogota – Knot Fest

28. Okt SVL / San Salvador – CIFCO

31. Okt CHI / Santiago – Movistar Arena **

02. Nov MEX / Mexico City – Arena CDMX **

04. Nov MEX / Guadalajara – Foro Alterno

08. Nov ARG / Buenos Aires Luna Park **

** special guests: Kreator & Arch Enemy

06. Dez POR / Lissabon – Sala TEJO

08. Dez ESP / Sant. de Compostela – Fontes do Sar B.E.C

14. Dez GER / Ravensburg – Oberschwabenhalle

15. Dez GER / Karlsruhe – Knockout Festival

18. Dez SWE / Stockholm – Arenan

21. Dez GER / Bamberg – Brose Arena

22. Dez GER / Hamburg – Sporthalle

Weitere Infos:

www.helloween.org

www.facebook.de/helloweenofficial

www.nuclearblast.de/helloween

