Helloween: starten Vorverkauf zum neuen Studioalbum „Helloween“

»Bitte geht nicht mehr auseinander!«

Das war der sehnliche Wunsch, den zigtausende heisere Kehlen Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Dani Löble auf der Pumpkins United World Tour entgegenriefen – und ihr Traum ist in Erfüllung gegangen. Mit dem kommenden neuen Album, das nicht ohne Grund schlicht den Bandnamen als Titel trägt, schlagen Helloween nach über 35 Jahren Bandgeschichte ein neues Kapitel ihrer glorreichen Karriere auf: Die Zukunft einer der weltweit einflussreichsten deutschen Metal-Bands findet ab sofort gemeinsam und mit drei Sängern statt – was als Live-Idee begann, war die Geburtsstunde einer siebenköpfigen Metal-Allianz in einzigartiger Besetzung.

Am Freitag starteten Helloween den Vorverkauf zu ihrem selbst betitelten Longplayer Helloween, das am 18. Juni über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH erscheinen wird.

Das Album erscheint als: 2CD – Digibook, 1CD – Jewelcase, 3LP – Hologram-Vinyl in Trifold, 2LP – Vinyl in Gatefold (Picture Vinyl + verschiedene Farben), 2LP/2CD – Earbook Edition, 2LP/2CD – Deluxe Boxset (black vinyl und splatter vinyl), Kassette, Digital

Vorbestellungen hier: https://nblast.de/HELLOWEEN-Helloween

Tracklisting Helloween:

01 – Out For The Glory

02 – Fear Of The Fallen

03 – Best Time

04 – Mass Pollution

05 – Angels

06 – Rise Without Chains

07 – Indestructible

08 – Robot King

09 – Cyanide

10 – Down In The Dumps

11 – Orbit

12 – Skyfall

Bonustracks Mediabook & Vinyl:

01 – Golden Times

02 – Save My Hide

Bonustracks Earbook

01 – Golden Times

02 – Save My Hide

03 – Pumpkins United

Quelle: Another Dimension PR Agentur