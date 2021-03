Evil Drive: veröffentlichen dritte Single & Video zu „Demons Within“

Die finnischen Melodic Metaller Evil Drive sind zurück! Auf ihrem neuen und dritten Album präsentiert sich die Band stärker als je zuvor und zudem musikalisch und technisch enorm gewachsen. Das lang erwartete dritte Album Demons Within wird am 02.04.2021 von Reaper Entertainment Europe veröffentlicht und weltweit über Universal Music Group vertrieben.

Heute präsentiert die Band ihre dritte Single Demons Within zusammen mit einem passenden Video

Die Band kommentiert:

„Wir sind stolz euch endlich unsere dritte und finale Single vor unserem Albumrelease zu präsentieren. Hier kommt Demons Within!“

Demons Within Tracklist:

1. Payback

2. Breaking The Chains

3. Demons Within

4. Rising From The Revenge

5. We Are One

6. Too Wild To Live Too Rare To Die

7. Lord Of Chaos

8. ringer Of Darkness

9. In The End

10. Ghost Dimension

Evil Drive sind:

Viktoria Viren – Vocals

J-P Pusa – Guitar

Ville Viren – Guitar

Antti Tani – Drums

Matti Sorsa – Bass

