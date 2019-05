Hellscream: neues Album „Hate Machine“ am 26.07.2019

Am 26. Juli 2019 wird das neue Album der US-Metal Band Hellscream Hate Machine auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Juli 2019.

Zur Hölle mit all dem Crap. Schreie rufen. Die Hölle darf warten. Hellscream lauern auf Euch, sind bereit und wollen mit Echt-Stahl begeistern. Sänger Norman Skinner, bekannt und berühmt von Tramontane, Machine Called Man, Dire Peril, Imagika, und Gitarrist Dave Garcia, seit Cage und The Three Tremors voller Ruhm und Ehre, wollen mit ihrem zweiten Langeisen Freunde des wahren Heavy Metal zu Freudentänzen verführen. Auf Hate Machine zelebrieren sie US-Metal, wie wir ihn seit den Neunzigerjahren kennen: kraftvoll und filigran. Die Hölle jubelt, so wie sie seit Cage, Aska und Iced Earth nicht mehr gebrodelt hat. Hellscream sind der neueste Schrei, der Schrei, dem nie die Luft ausgeht.

Tracklist:

1. There Will Be Blood

2. Firestarter

3. Weight Of The World

4. Oubliette

5. Zero Recall

6. Slaves Of The Sand

7, Hate Machine

8. Another Angel Down

9. Payback

10. Blood Rite

11. Wake The Demon

12. Generation Kill

Line-Up:

Norman Skinner – vocals

David Garcia – guitars

Alex Pickard – bass

Casey Trask – guitars

Sean Elg – drums

Link

www.normanskinner.net/hellscream

www.facebook.com/hellscream666/

www.twitter.com/HellscreamOffi1

www.instagram.com/hellscreamofficial/

