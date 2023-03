Holy Moses: veröffentlichen neue Single und Video zu „Cult Of The Machine“

Das Jahr 2023 wird das letzte Kapitel in der langen Geschichte der legendären deutschen Thrash-Metal-Band Holy Moses markieren, das mit dem kommenden neuen Studioalbum Invisible Queen (VÖ: 14. April) und einer letzten Reihe von Liveshows nochmals exzessiv gefeiert wird.

Heute veröffentlichen Holy Moses ihre neue Single samt Videoclip zu dem Song Cult Of The Machine.

„Die Nummer spielt auf The New Machine of Liechtenstein an. Es hat sich ein fanatischer Kult um die Maschine geformt, die nun endgültig zerschlagen und vernichtet wird, um die Menschheit wieder aus der Dunkelheit zu holen„, erklärt Sängerin Sabina Classen und schlägt damit eine weitere Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart.

