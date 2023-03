Parity Boot: „Fast Forward“ erscheint am 12.05.2023

Die deutschen Industrial Thrasher Parity Boot melden sich nach langer Pause an der Tonträgerfront zurück! Satte 14 Jahre hat sich die Band um Multi-Instrumentalist Mathias Riediger Zeit gelassen, um den Nachfolger des 2009er-Albums Into Nothing unters Volk zu bringen.

Am 12. Mai ist es nun endlich so weit! Fast Forward wird das gute Stück heißen, zu dessen Veröffentlichung die Band bei Black Sunset/MDD unterschrieben hat. Euch erwarten gut 40 Minuten eine Mischung aus Industrial, Thrash und einer Prise Wahnsinn. Produziert wurde das Ganze im Hamburger Zenephant Studio, während sich für das Mastering Jörg Uken (Soundlodge) verantwortlich zeigt. Eine erste akustische Kostprobe gibt’s schon bald, bis dahin muss ein erster Blick aufs Coverartwork reichen. Außerdem hat die Band vor wenigen Tagen ihr Debüt digital rereleased und erstmals auf allen Major Streaming Plattformen bereitgestellt. Check it out and be prepared!

https://www.facebook.com/parityboot/

https://www.instagram.com/parityboot/