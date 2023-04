Parity Boot: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album

Am 12. Mai erscheint das neue Album Fast Forward der deutschen Industrial Thrasher von Parity Boot über Black Sunset/MDD. Satte 14 Jahre haben die Jungs auf den Nachfolger ihres 2009er-Debüts Into Nothing warten lassen, doch das Warten hat sich gelohnt! Zehn Tracks zwischen Industrial, Thrash und Wahnsinn erwarten euch. Als erste Kostprobe veröffentlicht die Band nun den Titeltrack Fast Forward als digitale Single auf allen Download und Streaming Plattformen sowie als Visualizer auf dem MDD YouTube-Kanal! Die finale Tracklist des im Zenephant Studio produzierten und von Jörg Uken im Soundlodge gemasterten Albums findet ihr unter dem Video.

Fast Forward Tracklist:

1. Dear All

2. Fast Forward

3. Mirrors

4. Lost

5. Too Late

6. Into The Night

7. Nightmares

8. Rain

9. Virus

10. Horizon

