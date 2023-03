Eufory: veröffentlichen dritte Single „Afterglow“ aus dem kommenden Album

Afterglow ist die dritte Single aus dem kommenden Album der Power/Heavy-Modernisten Eufory. Sie zeigt einmal mehr die unglaubliche Bandbreite an Genres, die der Fünfer, der manchmal auch als „slowakische Helloween“ bezeichnet wird, auf seinem dritten Album abdeckt. Das dritte Album Fifth Dimension der Power-Chamäleons aus Martin (Slowakei) wird Ende des Monats erscheinen. Nach zwei vorangegangenen Knallern zeigt das aktuelle Lyric-Video zur Single Afterglow die Band in einer anderen, dunkleren und nachdenklicheren Stimmung.

Die Jagd nach Profit, Versprechungen machen, obwohl man weiß, dass sie nicht erfüllt werden und Schmerz verursachen. Um uns lebendig zu fühlen, tun wir alles, aber ohne unsere Einstellung zu ändern. Wir wandern in der Dunkelheit und im Trott. Und das wird zu unserer Droge und einer falschen Religion.

So funktioniert auch der neue Song in seinem marschähnlichen Tempo, das durch den vom Chor gesungenen Refrain aufgelockert wird. Während die Gitarren hier noch verspielt sind und einen progressiven Touch haben, lässt Afterglow, wie schon die Vorgängersingle Day For Night, den Narren aus dem Spiel und geht unter die Oberfläche. Und das braucht oft Zeit. „Ich hatte schon lange eine Skizze des Songs, sie musste nur noch reifen“, bestätigen die Worte von Gitarrist Štefan, der auch der Hauptsongwriter von Eufory ist.

Aber die Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass, wieder in Stefans Worten, „einer der weniger traditionellen Eufory-Songs“ wie die Faust aufs Auge wirken würde und nicht auf das Album passen würde. „Natürlich haben wir ihn gemeinsam aufgefrischt und ihm einen neueren Vibe verpasst, und er passt ganz hervorragend auf das Album“, sagt Štefan zum letzten Mal. Ende des Monats könnt ihr euch davon überzeugen, denn am 31. März wird das Album Fifth Dimension bei Smile Music erscheinen.

