Beeinflusst durch Bands wie Alter Bridge und Rise Against locken die Gitarristen Imme und Sebi zusammen mit dem Mann am Bass Burn Hard melodiöse Klänge aus ihren Saiten. Mal hart, mal soft, mal mit mehr Groove, mal etwas Punk oder Metal, und immer in ihrem ganz eigenen Stil. Gepaart mit den einschlägigen Rhythmen von Niko und dem Gesang von Angie, der an die Guano Apes oder Die Happy erinnert, ziehen sie jeden Fan ehrlicher Rockmusik in ihren Bann.

Ihre erste EP Strong brachten sie 2015 raus, 2016 folgten die Online-Singles Hallucination und Safe, sane, consensual, die auch auf dem am 23.02.2018 erscheinenden Debut-Album Decision zu hören sein werden.

On the fast lane, wie der Titel eines Songs von diesem Album, will die Band 2018 auf der Überholspur fahren, sich einen Namen machen und aus ihrem Bundesland heraus ganz Deutschland erobern. Ihr Debut in 2014 in ihrer Heimatstadt Wildeshausen spielend, bewegte sich die Band bisher im Bereich Niedersachsen, Hamburg und Bremen und spielte somit seitdem gut 40 Konzerte auf Festivals wie dem Staatsforsten Open Air und in Clubs wie dem Hard Rock Cafe.

Decision Tour 2018

24.02.18 Wildeshausen – Kayserhaus (Release Party)

01.03.18 Bremen – Meisenfrei

23.03.18 Wilhelmshaven – Julys

24.03.18 Leer – Zollhaus

31.03.18 Nordenham – Friesenbar

07.04.18 Hannover – Musiktheater Bad

26.04.18 Hamburg – Pooca Bar

28.04.18 Dollern – Mugelz Music Club

26.05.18 Visbek – Visbek Rockt Open Air

Kommentare

Kommentare