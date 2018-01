Ein neues Jahr birgt für den Großteil der Gesellschaft auch viele “gute” Vorsätze.

Manche möchten endlich abnehmen, andere wollen sich gesünder ernähren oder noch mehr Likes auf ihre Postings bekommen.

Aber wie wäre es denn mit dem Vorsatz, mehr gute Musik zu hören?

Wir können Euch da nämlich helfen, den Vorsatz in die Tat umzusetzen!

DinoSound veröffentlichen am 19. Januar 2018 ihre neue Scheibe Claudia und spielen am daruffolgenden Samstag eine mehr als wilde Record Release Show im Berliner Frannz Club, wo sie den ersten Gästen ihre CD auch kostenlos in die Hand drücken werden.

Danach legen die DJs von Star FM Maximum Rock-Hits auf und bitten zum Tanz. Oder zum Bier. Oder zu beidem. Wie Euch eben so der Schnabel gewachsen ist.

Star FM präsentiert DinoSound – Claudia | Die Record Release Show zum Debütalbum

Samstag, 27. Januar 2018

Beginn: 22:00 Uhr

Eintritt: 6€

Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin

Kommentare

