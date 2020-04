Illumishade: exclusive Live Pre-Listening with Special Guests

Seitdem das Coronavirus die Welt lahmgelegt hat und alle sonst üblichen Betätigungsfelder wie Konzerte, Bandproben … etc. wegfallen, müssen sich Bands und Künstler jeden Tag auf ihre ganz eigene Art und Weise neu erfinden. Viele Bands und Künstler spielen sogenannte Geisterkonzerte und streamen diese im Netz. Andere stellen sich in Q & A-Sessions, und wiederum andere produzieren meist obskure Corona-Songs, oder covern sich durch die Weltgeschichte. All das macht durchaus Sinn, den Bands hilft es kreativ und im Gedächtnis der Fans zu bleiben und die Fans bekommen trotz Konzertverbot eine etwas andere Art der Unterhaltung in der heimischen Quarantäne geboten. Zudem können die Bands ein paar Euros in ihre leeren Bandkassen spülen, denn die Not in der Branche ist derzeit groß und wiederum andere nutzen die Möglichkeiten, um Gutes zu tun. Jeder halt wie er kann und mag.

Auch die Schweizer von Illumishade haben sich nun etwas einfallen lassen und präsentieren am 2. Mai ab 19:00 Uhr via YouTube eine exclusive live Pre-Listening Session mit Gästen. Im Rahmen der Session wird es auch einen neuen Song vom kommenden Album Eclyptic: Wake Of Shadows zu hören geben, bei dem die Special Guests Cristina Scabbia (Laguna Coil) und Timo Somers (Delain) dabei sein werden.

Hier geht es zum YouTube-Chanel von Illumishade: https://www.youtube.com/channel/UC_pdnxknLVc9IeJlIl6y26g