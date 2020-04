Jinjer: laden LEGO-Video zu „Perennial“ hoch

Seitdem das Coronavirus die Welt lahmgelegt hat und alle sonst üblichen Betätigungsfelder wie Konzerte, Bandproben … etc. wegfallen, müssen sich Bands und Künstler jeden Tag auf ihre ganz eigene Art und Weise neu erfinden. Viele Bands und Künstler spielen sogenannte Geisterkonzerte und streamen diese im Netz. Andere stellen sich in Q & A-Sessions, und wiederum andere produzieren meist obskure Corona-Songs, oder covern sich durch die Weltgeschichte. All das macht durchaus Sinn, den Bands hilft es kreativ und im Gedächtnis der Fans zu bleiben und die Fans bekommen trotz Konzertverbot eine etwas andere Art der Unterhaltung in der heimischen Quarantäne geboten. Zudem können die Bands ein paar Euros in ihre leeren Bandkassen spülen, denn die Not in der Branche ist derzeit groß und wiederum andere nutzen die Möglichkeiten, um Gutes zu tun. Jeder halt wie er kann und mag.

Doch nicht nur Bands und Künstler sind von den Einschränkungen durch das Coronavirus betroffen, sondern ein jeder von uns. Für jeden von uns hat sich das Leben maßgeblich geändert und auch wir müssen uns jeder auf unsere ganz eigene Art und Weise neu erfinden, um die freie Zeit sinnvoll zu füllen, die wir sonst auf der Arbeit, mit Freunden, auf Konzerten und Festivals … etc. verbracht haben. Isolation und Quarantäne fördern durchaus die Kreativität der Menschen, wir entdecken plötzlich ganz andere Seiten an uns, entdecken völlig neue Hobbys, Beschäftigungsmöglichkeiten und Fähigkeiten für uns. Was wir da so alles anstellen und wie wir uns neu erfinden, das kommt üblicherweise nicht an die Öffentlichkeit, manchmal aber eben doch …

Jinger – Perennial (Official Video, 2019):

Jinjer Fan Mychailo Halinin hat neben der Musik noch ein weiteres Hobby: LEGO. Nun kann man sich beim Spielen mit LEGO durchaus kreativ verwirklichen, doch vermutlich hat das noch niemand so getan, wie Megafan Mychailo, der das Video zum Song Perennial von der EP Micro (2019) mit LEGO-Figuren nachgedreht hat. Das außergewöhnliche Video ist so gut geworden, dass die Band sich begeistert davon zeigt und es selbst auf ihren Social Media-Kanälen hochgeladen hat.

“Wer hat nicht schon als Kind mit LEGO gespielt? Wer hat nicht insgeheim davon geträumt, in seinem eigenen LEGO-Film mitzuspielen? Was für ein wunderbares Geschenk und Vergnügen war es, das zu sehen, und ist es jetzt, Perennial LEGO der Welt zu präsentieren. Das sind in der Tat sehr seltsame Tage, aber danke Mychailo Halinin, dass du unseren Tag ein bisschen heller und positiver gemacht hast!“, kommentiert die Band.

Jinger – Perennial (Lego-Fan-Video by Mychailo Halinin (2020):