In Extremo: verschieben ihre “Kompass Zur Sonne” Tournee ins nächste Jahr

Aufgrund der aktuellen Situation müssen die für 2020 geplanten Tournee-Termine Kompass Zur Sonne-Tour 2020 (in Kooperation mit Stereo-Propaganda GmbH) auf einen späteren Zeitraum ins nächste Jahr verschoben werden.

Die Band bedauert die erneuten Verlegungen sehr und sagt:

„Liebe Freunde,

für unseren Geschmack mussten wir diese oder zumindest ähnliche Worte in der letzten Zeit schon zu oft an euch richten. Wir haben uns dazu entschieden, unsere Kompass Zur Sonne Tour ein weiteres Mal zu verschieben. Wir bitten euch dafür um Verständnis und Vertrauen – Unter den aktuellen Umständen und mit der anhaltenden Ungewissheit im Nacken, fällt es uns schwer derartige Entscheidungen zu treffen, doch am Ende kommt es uns auf zwei Dinge an:

1. Eure Sicherheit: Wir wollen euch nicht in eine Situation bringen, in der ihr einer noch so unberechenbaren Gefahr ausgesetzt werdet. Ihr seid der Grund, warum wir das hier tun können und wir möchten nicht der Grund sein, warum einer oder eine von euch in irgendeiner Form zu Schaden kommt.

2. Euer Erlebnis: Wir möchten unbedingt wieder durch die Lande ziehen und auf den Bühnen dieser Welt stehen – ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Wenn ihr zu einem unserer Konzerte kommt, möchten wir euch 100 % In Extremo liefern und nicht weniger. Wir denken, dass eine weitere Verlegung die Wahrscheinlichkeit erhöht, euch das wieder geben zu können.

Es tut uns Leid und wie so viele unserer Freunde, Kollegen und Bekannten, halten wir die Hoffnung hoch und glauben, dass bessere Zeiten auf uns warten und bis dahin folgen wir einfach dem Kompass zur Sonne.

Ihr könnt euch in der Zwischenzeit aber immer noch auf einige kleinere und auch größere Aktionen freuen, an denen wir im Moment zusammen mit unserem Team arbeiten. Unter anderem haben wir zur neuen Tour auch noch vier Termine hinzugefügt. Bleibt gespannt – wir sind es!

Passt auf euch auf und nach wie vor in unendlicher Dankbarkeit, eure 7!“

Wie bei allen bereits verlegten Konzerten gilt auch hier: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

In Extremo – Kompass Zur Sonne-Tour 21

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Piranha und Start Magazin

18.02.21 CH-Zürich Komplex 457 / Support: tba.

19.02.21 Stuttgart Porsche Arena / Support: tba

20.02.21 Erfurt Thüringenhalle / Support: tba

25.02.21 A-Wien Gasometer / Support: tba

26.02.21 Dresden Alter Schlachthof / Support: tba

27.02.21 Berlin Columbiahalle / Support: tba

05.03.21 Bremen Pier 2 / Support: Paddy and the Rats

06.03.21 Hannover Swiss Life Hall / Support: Paddy and the Rats

19.03.21 Wiesbaden Kulturzentrum Schlachthof / Support: Paddy and the Rats

20.03.21 Leipzig Haus Auensee / Support: Paddy and the Rats

25.03.21 Hamburg Docks / Support: Paddy and the Rats

26.03.21 Bielefeld Lokschuppen / Support: Paddy and the Rats

27.03.21 Köln Palladium / Support: Paddy and the Rats

07.04.21 München Zenith / Support: Lacuna Coil

08.04.21 Saarbrücken Saarlandhalle / Support: Lacuna Coil

Veranstalter: Stereo-Propaganda GmbH

Tickets unter www.inextremo.de

25 Wahre Jahre – Carpe Noctem – Burgentour

präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Guitar, Piranha und Start Magazin

02.07.21 CH-Augst – Augusta Raurica

19.06.21 Leinefelde- Worbis Burg Scharfenstein

23.07.21 Esslingen – Burg Esslingen ausverkauft

18.09.21 Satzvey – Burg Satzvey ausverkauft

Veranstalter: Stereopropaganda Bonn

