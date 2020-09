In Flames: Musiker von Killswitch Engage, As I Lay Dying, Darkest Hour und Trivium sprechen über das Erbe und den Einfluss von „Clayman“

Anlässlich der Veröffentlichung von In Flames Clayman (20th Anniversary Edition) kamen mit Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage), Jordan Mancino (As I Lay Dying), Mike Schleibaum (Darkest Hour), Chris Broderick und Matt Heafy (Trivium) vier renommierte Metalmusiker zusammen, um in einem neuen Video über das anhaltende Erbe und den Einfluss von Clayman zu sprechen, das erstmals 2000 erschien.

Schaut euch den The Influence Of Clayman Official Trailer hier an:

Ebenso ist diese limitierte Kassette, exklusiv bei Anders Fridéns Merchunternehmen, Clayman Limited, erhältlich. Die Kassette umfasst die fünf Clayman 2020 Bonus Tracks und ein besonderes Artwork des Clayman Ltd Künstlers Mark Kowalchuk, was die Kassette zu einem einzigartigen Sammlerstück macht. Limitiert auf weltweit 250 Stück.

Vergangene Woche erschien Clayman (20th Anniversary Edition), komplett remastered von Ted Jensen (Pantera, Deftones, Gojira) und mit einem brandneuen Artwortk. Dazu gibt es ein neues instrumentales Medley plus sowie vier neuaufgenommene Versionen von Fanlieblingen wie Only For The Weak und Pinball Map. Die neu aufgenommenen Songs wurden von Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead) produziert und von Chris Lord-Alge (Green Day, Rob Zombie) gemixt. Der neue Instrumental Track Themes And Variations In D-Minor wurde von Roberto Laghi im Topfloor Studios in Gothenburg aufgenommen und produziert. Das Album erscheint digital ebenso als CD Digipak und als 2xLP farbiger Vinyl verpackt in eine Deluxe Trifold mit einem speziellen Booklet. Das Album umfasst elf remastered Tracks auf einer 12” Scheibe und fünf Bonus Tracks auf einer 10” Scheibe.

Clayman 20th Anniversary Edition Trackliste:

1. Bullet Ride

2. Pinball Map

3. Only For The Weak

4. …As The Future Repeats Today

5. Square Nothing

6. Clayman

7. Satellites And Astronauts

8. Brush The Dust Away

9. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes And Variations In D-Minor (Instrumental)

13. Only For The Weak (Re-Recorded)

14. Bullet Ride (Re-Recorded)

15. Pinball Map (Re-Recorded)

16. Clayman (Re-Recorded)

Mehr zu Clayman (20th Anniversary Edition):

