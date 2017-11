Eventname: Inquisition & Septicflesh Tour 2018

Bands: Inquisition, Septicflesh



Ort: u.a. Hellraiser Leipzig (Alle Locations unten im Artikel)

Datum: vom 04.01. – 27.01.2108

Genre: Death-, Black Metal

Gleich am Anfang des Jahres gibt es heftig auf die Ohren. Fans des Black-, oder Death Metal dürfen sich direkt zu Beginn 2018 ins neue Jahr einstimmen.

Unter anderem gibt es die Griechen von SepticFlesh in alter Frische zu erleben. Diese begeisterten vor allem mit ihrem letzten Werk 2017 Codex Omega so manchen Hörer.

Auch Inquisition ist mit von der Partie. Die Kolumbianer, die seit 1989 den Horizont erweitern, begeistern mit 7 vollen Alben, welche sich allesamt als hörenswert erweisen.

Alle Tourdaten hier:

04.01.18 DE Munich Backstage München

05.01.18 DE Leipzig Hellraiser Leipzig

06.01.18 CZ Prag Klub Nová Chmelnice

07.01.18 HU Budapest BARBA NEGRA

08.01.18 AT Vienna Viper Room Vienna

09.01.18 SI Ljubljana Orto Bar

10.01.18 IT Bologna Alchemie Club

11.01.18 IT Brescia Circolo Colony

12.01.18 CH Zurich Dynamo Zürich (offiziell) – Meh Suff! Winter-Festival 2018

13.01.18 FR Denain In Theatrum Denonium festival

14.01.18 FR Lyon Cco Jean Pierre Lachaize

16.01.18 ES Madrid SALA CARACOL MADRID

17.01.18 ES Barcelona Razzmatazz

18.01.18 FR Toulouse Le Metronum

19.01.18 FR Angers Le Chabada – Angers (club et salle de concerts) Mini Fest

20.01.18 FR Paris La Machine du Moulin Rouge

22.01.18 UK London The Underworld Camden

23.01.18 BE Vosselaar Biebob Concerts

24.01.18 NL Nijmegen Doornroosje

25.01.18 DE Hamburg Markthalle-Hamburg

26.01.18 DE Bochum Matrix Bochum

27.01.18 DE Mannheim MS Connexion Complex

