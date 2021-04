Interloper: veröffentlichen animiertes Video für die zweite Single „Search Party“

Das Progressive Heavy Metal-Gefährt Interloper kehrt zurück, um ihr erstes Full-Length-Album Search Party zu präsentieren, das am 11.06. via Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Jetzt hat die Band zur zweiten Single Search Party ein Video veröffentlicht, das von Tony Simone von Zen Beast Media produziert wurde:

Die tiefe Geschlossenheit von Interlopers Schreibprozess für Search Party ermöglichte ein kreatives Projekt ohne wirkliche Grenzen oder Einschränkungen. Das Album wurde von der Band und Joey Virrueta produziert. Die Schlagzeugaufnahmen fanden im Big Bad Sound LA mit Jack Ruley und Zach Fischer statt. Mix und Mastering erledigte wieder einmal Andrews Bruder Joey Virrueta. Das Albumcover wurde von Caelan Stokkermans entworfen.

Miles Dimitri Baker erläutert: „Ich bin begeistert, dass wir den Titeltrack unseres Albums veröffentlicht haben. Es ist ein großartiger Song, um der ersten Single des Albums zu folgen. Ich denke, es ist gut geeignet, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Songs, die man auf diesem Album erwarten darf, darzustellen. Search Party ist einer meiner Lieblingssongs auf diesem Album. Ich denke, dass die Struktur, die Melodien und die Abfolge in diesem Song einfach nur wunderbar passen. Ich hoffe, dass ihr alle den Titeltrack unseres Albums Search Party genau so sehr genießt, wie wir es tun!“

Aaron Stechauner: „Das ist mein Lieblingssong von Interloper und wirklich auch der Lieblingssong, in den ich jemals involviert war. Tatsächlich denke ich, dass es neben Cheshire der beste Song auf dem Album ist. Wenn ich diesen Song höre kommt es mir noch nicht einmal so vor, als ob ich meiner eigenen Band zuhöre… Es fühlt sich an, als ob ich einem Song zuhöre, den eine meiner Lieblingsbands geschrieben hat. Eine dieser legendären Bands, wie Opeth, Gojira oder Meshuggah. Nicht vom Klang her, sondern eher vom Gefühl her. Es ist ein wenig surreal, diesen Song meinen eigenen zu nennen. Das mag ein wenig übertrieben oder sogar überheblich klingen, aber das ist mein ureigenstes Gefühl. Ich bin ziemlich gespannt, was die Leute darüber denken, weil ich mich wahrscheinlich mehr als jeder andere Song darum sorge, dass die Leute ihn so sehr lieben wie ich.“

Andrew Virrueta fügt hinzu: „Dieser Song ist einer meiner Lieblingssongs vom Album. Meiner Meinung nach ist er von der Komposition her einer der dichtesten, und dieser Song setzt den Startpunkt für die folgenden. Search Party ist für mich definitiv einer der Meilensteine während des Schreibprozesses für den Rest des Albums. Ich hoffe, ihr verliebt euch genauso in den Song, wie wir es taten!“

Search Party Trackliste:

Pathkeeper Bound to Fall Moonlight Dreamlands Drift Search Party The Wishing Well Idle Years Thank Cheshire Baring Teeth Rio (Duran Duran Cover)

Search Party wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Jewelcase

– Shirt mit weißem Logo

– Vinyl (erscheint am 29.10.)

– Senffarbener/brauner Wirbel mit schwarzem Splatter (limitiert auf 800)

– Roter/schwarzer Wirbel mit weißem Splatter (limitiert auf 200)

Bestellt Search Party im Format eurer Wahl hier vor: www.nuclearblast.com/interloper-searchparty

Merkt euch das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer hier vor: nblast.de/InterloperSearchParty

ICYMI:

Drift OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://youtu.be/h7Iha5-R1VE

Watch: „Silence“ Drum Playthrough

Watch: „Silence“ Video Visualizer

Watch: „Glasshouse“ Drum Play Through

Interloper sind:

Miles Dimitri Baker | Gitarre

Aaron Stechauner | Schlagzeug

Andrew Virrueta | Gesang, Gitarre