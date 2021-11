Iron Fate: enthüllen Trackliste, veröffentlichen neues Video

Das Goslarer Metal-Fünfergespann Iron Fate wird am 17.12.2021 ein neues Studioalbum namens Crimson Messsiah bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Lyric Video zur neuen Single Crimson Messiah feierte gestern auf metal.de Premiere. Ab sofort kann man es sich auch hier ansehen:

Das zweite Album der Band wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP in diversen Farben sowie in digitalen Formaten erhältlich sein und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/crimsonmessiah

Die Tracklist des Albums ist weiter unten verfügbar.

Alle Songs auf dem Album wurden von Jost Schlüter im Pure Sonic Studio gemischt und gemastert. Die Band hat zusammen mit Chris Cold das Albumartwork gestaltet.

Auf Crimson Messiah nehmen euch Iron Fate mit auf einen Ritt durch rasante, epische, melancholische und sogar aggressive Klanglandschaften und kredenzen breitbeinigen Heavy Metal mit einer Prise Hard Rock und Thrash!

Iron Fate – Crimson Messiah

CD Digipak

01. Crimson Messiah

02. Malleus Maleficarum

03. We Rule The Night

04. Crossing Shores

05. Mirage

06. Strangers (In My Mind)

07. Hellish Queen

08. Guardians Of Steel

09. Saviors Of The Holy Lie

10. Lost Forever (Bonus Track)

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Crimson Messiah

Malleus Maleficarum

We Rule The Night

Crossing Shores

Mirage

B-Side

Strangers (In My Mind)

Hellish Queen

Guardians Of Steel

Saviors Of The Holy Lie

https://www.facebook.com/Iron-Fate-132066280138096

https://twitter.com/IronFate