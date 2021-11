Serious Black: kehren noch dieses Jahr auf die Bühnen zurück

Es ist endlich so weit! Die Livemusik kehrt Stück für Stück zurück. Und so ließen es sich auch die Jungs von Serious Black nicht nehmen, endlich ihr Bühnen-Comeback zugeben!

Noch dieses Jahr (!) kehren die Metaller, mit neuem Album und neuem Fronsänger zurück auf die Bühnen Europas. Mit von der Partie der Kings Today Tour sind zudem Skeletoon und Seven Thrones.

Neben Klassikern aus den Alben Magic, First Light und Suite 226, dürfen Fans sich zudem sicher auf erste Live-Performances aus dem neuen Album Vengeance Is Mine freuen.

Denn der internationalen Power-Metal-Formation um Bassist und Gründer Mario Lochert ist wohl das kraftvollste und ideenreichste Werk ihrer bisherigen Karriere gelungen, mit massenhaft tollen Gitarrenriffs, groovenden Rhythmen und hymnischen Melodien. Auch textlich geht die Band in bislang unerforschte Tiefen. Lochert: „Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Innen- und Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht. Die Texte auf Vengeance Is Mine spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wider. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen aufs Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“

Der Serious Black-Mastermind spricht über ein Album, das am 25. Februar 2022 auf den Markt kommt, aber vorab bereits mit vier Singleauskopplungen für reichlich Appetizer sorgt. Am 17. September 2021 erschien der Track The Story inklusive eines offiziellen Lyric-Videos, knapp einen Monat später folgte die zweite Auskopplung inklusive des offiziellen Musikvideos Rock With Us Tonight:

Locherts Einschätzung, dass seiner Band mit Vengeance Is Mine ein Meisterwerk gelungen ist, trägt einen – zumindest in diesem Kontext – neuen Namen: Nikola Mijić, stimmgewaltiger Sänger aus Serbien und nach einem erfolgreichen Gastspiel bei den Engländern Eden’s Curse seit kurzem Frontmann von Serious Black.

Und so kommt jetzt bei Serious Black zusammen, was zusammenpasst: Mit dem ausdrucksstarken Timbre von Nikola Mijić, den rasanten Riffs und Hooks ihres Gitarristen Dominik Sebastian, vielen treibenden Grooves von Schlagzeuger Ramy Ali und dem abwechslungsreichen Songwriting von Bassist und Bandleader Mario Lochert avanciert Vengeance Is Mine zum Paradebeispiel eines tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischen Power-Metal-Albums.

Was bietet sich also mehr an, als endlich wieder zurück auf die Bühne zu kommen und das kraftvolle Meisterwerk live zu performen? Wenn auch ihr in den Genuss von Serious Black kommen wollt, sichert euch die Tickets HIER!

Für all die Glücklichen, die bereits ein Ticket haben: bitte beachtet, dass das Konzert in Hamburg von der Markthalle auf den 07.02.22 ins Logo verlegt wurde. In Monheim würde die Veranstaltung vom Sojus 7 in die Aula verlegt.

Tourplan

Serious Black – Kings Today Tour

Grey Attack , Skeletoon* and Seven Thorns**

24.11.21 (Es) Barcelona – Sala Boveda

25.11.21 (Es) Madrid – Sala Rockville

26.11.21 (Es) Vitoria – Urban Rock Concept

27.11.21 (Es) Valladolid – Porta Caeli

28.11.21 (Es) Vigo – Sala Master

26.01.22 (Hu) Budapest – Dürer Kert

27.01.22 (At) Salzburg – Rockhouse

28.01.22 (De) Selb – Rockclub*

29.01.22 (De) Stuttgart – Club Zentral*

30.01.22 (De) Saarbrücken – Garage*

31.01.22 (Ch) Pratteln – Z 7*

01.02.22 (Fr) Paris – Le Cirque Electrique*

02.02.22 (Be) Bilzen – South Of Heaven*

03.02.22 (De) Bremen – Tivoli*

04.02.22 (Nl) Tilburg – Little Devil**

05.02.22 (De) Monheim Am Rhein – Aula Am Berliner Ring**

06.02.22 (De) Bochum – Matri**

07.02.22 (De) Hamburg – Logo**

09.02.22 (De) Frankfurt – Nachtleben**

10.02.22 (De) Berlin – Privatclub**

11.02.22 (Cz) Prag – Storm Club**

12.02.22 (De) Leipzig – Hellraiser**

13.02.22 (De) München – Backstage**

14.07.22 (A) Leoben – Area 53 Festival

23.09.22 (Ch) Tennwil – Rocknacht Tennwil

….more shows announced to be soon …..

Nikola Mijic – Vocals

Dominik Sebastian – Guitar

Bob Katsionis – Guitar

Mario Lochert – Bass

Rami Ali – Drums

