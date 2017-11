Iron Savior, die Hamburger Power Metaller um Bandboss Piet Sielck, standen vor einem Problem: Was tun, wenn die eigenen frühen Alben lange schon nicht mehr regulär erhältlich sind, aber man sie (aus rechtlichen Gründen) nicht einfach wiederveröffentlichen kann? Iron Savior fassten den Entschluss, aus der Not eine Tugend zu machen und dem Material eine Frischzellenkur zu verpassen.

Wir können unsere Werke aus der Noise Records-Zeit zwar nicht in der ursprünglichen Form wiederveröffentlichen, aber sehr wohl neu einspielen. Von dieser Möglichkeit haben wir Gebrauch gemacht und uns den alten Nummern mit viel Enthusiasmus genähert. (Piet Sielck)

Was der Iron Savior-Kopf andeutet, wurde schlussendlich zu einem 19 Songs starken Doppelalbum, bestehend aus den beliebtesten und besten Tracks, die Hamburgs Power Metal-Institution je auf CD gebannt hat. Die Neueinspielungen (in Verbindung mit einem neuen Mix von Piet) kommen kraftvoller und durchschlagskräftiger als die Urversionen daher, nehmen den Songs dabei aber nicht ihren Charakter.

Die Nachfrage ist groß: Besonders seit die Band mit Titancraft 2016 ihren bisher größten Charterfolg feierte, hat auch das Interesse an den frühen Iron Savior-Veröffentlichungen merklich angezogen. Die alten Hits verfügbar zu halten, war der Band ein großes Anliegen. Dass damit nun ein so großes soundtechnisches Upgrade einhergeht, wird die Fans begeistern!

Tracklist:

01. Riding On Fire

02. Battering Ram

03. Brave New World

04. Prisoner Of The Void

05. Titans Of Our Time

06. Eye To Eye

07. For The World

08. Mindfeeder

09. Watcher In The Skye

10. Mind Over Matter

11. Warrior

12. Iron Savior

13. Tales Of The Bold

14. No Heroes

15. Break The Curse

16. Condition Red

17. Protector

18. I’ve Been To Hell

19. Atlantis Falling

Ab 08. Dezember erhältlich als 2CD Digipak und Doppel-Vinyl.

Kommentare

Kommentare