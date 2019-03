Eines der absoluten Kult-Unikate der deutschen Musiklandschaft feiert in diesem Jahr sein sage und schreibe 30-jähriges Bühnenjubiläum: satte drei Jahrzehnte machen die Erlanger Spaßrocker von J.B.O. mit ihrem verschmitzt-schelmischen, oftmals sehr hintergründigen Humor die Musiklandschaft ein ganzes Stück bunter. Da zum runden Jubiläum ein neues Studioalbum natürlich nicht fehlen darf, wird eines am 28. Juni via AFM Records/Soulfood Music erscheinen. Der Titel dafür steht nun fest: Wer lässt die Sau raus.

Bevor es jedoch soweit ist, laden die Franken im Frühjahr noch für einige Shows zum Fest Vorglühen. Am 28.und 29. Juni findet mit Ein Fest dann das offizielle Jubiläums-Open Air in Weingarts bei Forchheim statt. Passend dazu wird am 28. Juni Wer lässt die Sau raus veröffentlicht. An dieser musikalischen Freilassungs-Aktion arbeiten J.B.O. derzeit im Studio mit Hochdruck. Erste Details dazu werden in Kürze bekannt gegeben.

Im Herbst gibt es dann die Feste Jubiläumstour zum neuen Album.

In ihr großes Jahr zum 30-Jährigen sind Vito, Hannes, Ralph und Wolfram ganz gebührend mit einigen rauschenden Blast Christmas-Parties Ende Dezember gestartet. Vier der fünf Shows waren bereits im Vorfeld restlos ausverkauft. Insgesamt war die Tour die bislang mit Abstand erfolgreichste der Blast Christmas-Reihe.

Hier die Termine der Fest-Vorglühen-Tour:

03.05. Jena, F-Haus

04.05. Burg, Stadthalle

17.05. Kiel, Pumpe

07.06. Görlitz, 2 Linden

08.06. Münster, Sputnikhalle

09.06. Lindau, Club Vaudeville

Ein Fest gibt es an diesem Termin:

28. und 29.06. Weingarts/Kunreuth, DJK Gelände

mit u.a. Hämatom, Feuerschwanz, Kissin´ Dynamite, Freedom Call, Atze Bauer, Götz Widmann uvm

Wer lässt die Sau raus– Jubiläumstour:

01.11. Wuppertal, Stadthalle

02.11. Fulda, Kreuz

15.11. Karlsruhe Festhalle Durlach

16.11. Bremen, Schlachthof

22.11. Bielefeld, Stereo

23.11. Hamburg, Markthalle

29.11. München, Backstage

30.11. Stuttgart, LKA

06.12. Leipzig, Hellraiser

07.12. Dresden, Reithalle

13.12. Hannover, Faust

14.12. Berlin, Huxleys

20.12. Oberhausen, Turbinenhalle

22.12. Saarbrücken, Garage

Zwei weitere Termine werden in Kürze bekannt gegeben!

