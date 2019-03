Die Symphonic Metaller Deep Sun aus der Schweiz werden am 26. April ihr neues Album Das Erbe der Welt bei Massacre Records veröffentlichen!

Freut euch auf 12 abwechslungsreiche Songs mit packenden Melodien und teilweise überraschenden Wendungen.

Das Erbe der Welt wurde von Markus Teske im Bazement Studio gemischt und gemastert. Stefan Heilemann ist für das Artwork des Albums verantwortlich.

Die erste Single vom kommenden Album wird Mitte März veröffentlicht werden.

Deep Sun – Das Erbe der Welt

out on April 26, 2019 via Massacre Records

1. Relentless Resistance

2. Heroes

3. Insurrection of Technology

4. Worship the Warship

5. Abandon Cyberspace

6. Das Erbe der Welt

7. Super New World

8. Vertigo

9. Go for the Kill

10. My Darkness

11. Frozen Sea

12. The Raven

