Jason Aldean – Georgia

Der Mainstream Country Rocker Jason Aldean aus den Staaten ist mit neuem Material bereit, den Sommer einzuläuten. Die neue Platte heißt Georgia und wurde am 22.04.2022 über Broken Bow Records / BMG veröffentlicht. In fast 50 Minuten Spielzeit stimmt der Songwriter 15 Nummern an, die in der Regel die Drei-Minuten-Marke nicht überqueren. Kurze, knackige Nummern sollen den Hörer durch den Silberling führen, der vorsichtig in den Southern Rock blickt und kein Halt vom Pop Rock macht. Was ebenfalls auffällt, ist die Tatsache, dass Jason immer mehr elektronische Beats in seine Tracks mischt. Zwar bekommen sie dadurch mehr Power, vergraulen auf der anderen Seite aber den Liebhaber vom guten, handgemachten, klassischen Country Rock. Bei uns in Deutschland ist der Musiker bislang noch nicht durchgestartet, in seiner Heimat sieht das anders aus und auch in UK konnten Alben wie My Kinda Party oder Rearview Town Platz 1 einheimsen. Dass es bei uns in der Republik noch nicht so gut klappt, lässt sich daraus vermuten, dass er dem Rock den Rücken zukehrt, beim Radiopublikum aber noch nicht angekommen ist. Die Stimme von Herrn Aldean ist die größte Waffe. Warm, herzlich und mit einem vollen Klang kann er Songs wie Holy Water oder Your Mama ohne Probleme Leben einhauchen. Nach den zehn im Studio eingespielten Kompositionen wartet für den Fan noch eine kleine Livesession, in der altes Material zum Zuge kommt. Dabei wurde nicht ein Konzert ausgewählt, sondern fünf einzelne Höhepunkte in zum Beispiel Manchester oder Las Vegas eingefangen. Was abschließend auffällt, dass Jason Aldean am Anfang mit Whiskey Me Away oder The State I’m In mehr elektronische Momente nutzt als beim Abschluss mit Rock And Roll Cowboy und Your Mama. Georgia kann man in jedem Großraumbüro anbieten, das keine Lust habt, den ganzen Tagen auf ausgelutschten Pop Hits herumzukauen, aber beim Arbeiten auch nicht die Köpfe kreisen lassen kann.

