Sahg: melden sich nach sechs Jahren mit „Heksedans“ zurück

Sahg sind zurück! Mit ihrer neuen Single Heksedans gibt das Metal Trio dem Song der norwegischen Singer-Songwriter-Legende Jan Eggum einen neuen Anstrich. Der Song und das Musikvideo sind inspiriert von den tapferen Frauen, die bis zum 16. Jahrhundert als Hexerinnen verbrannt wurden. Es ist der erste Sahg-Song überhaupt, der ausschließlich auf Norwegisch getextet ist. Die Töchter der Bandmitglieder wirken sowohl auf der Platte als auch vor der Kamera mit. Dieser Killer-Metal-Knaller schreit nach mehr Heavy-Metal-Hexerei!

Sänger und Gitarrist Olav Iversen erklärt, warum Sahg sich dem Klassiker ihrer Kindheit angenommen haben:

„Heksedans ist ein echter norwegischer Klassiker, der ursprünglich 1977 von Bergens Troubadour-Legende und Nationalheld, Jan Eggum, veröffentlicht wurde. Wenn man in Norwegen aufwächst, sind die vielen Klassiker von Eggum so vertraut wie Edvard Griegs Hall Of The Mountain King. Auf diese Weise ist Heksedans Teil unseres Erbes und gehört zur musikalische Grundausstattung unsere Kindheit. Man kann sagen, dass der Song eine besondere Verbindung zu Sahg zu haben scheint. Während der Schreibsessions für das neue Album haben wir uns mit unseren einheimischen Inspirationen auseinandergesetzt und festgestellt, dass Heksedans alle richtigen Zutaten für einen verdammt guten Heavy Metal-Knaller hat. Die unheimliche Melodie des Eröffnungsriffs, der schwere Groove der Strophen und ein Refrain, der geradezu darum bettelt, von einer Metal-Crowd ohrenbetäubend mitgesungen zu werden. Jan Eggums Text für Heksedans wurde von den Frauen inspiriert, die wegen ihrer besonderen Fähigkeiten verfolgt und verbrannt wurden und der Hexerei und schwarzen Magie beschuldigt wurden. Er bezog dies auf die heutige Zeit, in der Menschen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten immer noch verachtet werden. Aber wie Eggum sagte: „Die Zukunft gehört den Hexen“. Hexenverbrennungen wurden in den Sieben Bergen bis ins frühe 17. Jahrhundert hinein durchgeführt und haben ein dunkles und schreckliches Kapitel unserer lokalen Geschichte geschrieben, was es nicht weniger wichtig macht, sich daran zu erinnern. Die Transkription dieser ursprünglichen Volksmelodie ging so natürlich und mühelos vonstatten, dass das, was Ihr hört, unser einziger Take nach einer einzigen Probe am Abend vor der Aufnahme ist. Wir hatten bereits mit dem Aufnahmen abgeschlossen, als dieses Stück auftauchte, es war also nicht Teil des Projekts. Aber als es passierte, gab es keinen Zweifel daran, dass wir es aufnehmen mussten.“

Sahg sind:

Gesang und Gitarre – Olav Iversen

Bassgitarre – Tony Vetass

Schlagzeug – Mads Lilletvedt

