Jera On Air: Spielplan veröffentlicht

Das Jera On Air hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem echten Highlight für Fans von Hardcore, Metalcore, Punk und Rock entwickelt und auch in diesem Jahr halten die Verantwortlichen ein Line-Up bereit, das internationalen Anspruch mehr als genügt.

NOFX, Billy Talent und Enter Shikari auf der Bühne stehen. Der nun veröffentlichte Vom 28. bis zum 30. Juni werden in Ysselsteyn (NL) unter anderemundauf der Bühne stehen. Der nun veröffentlichte Spielplan verschafft einen genaueren Überblick.

