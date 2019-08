John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen Tour-Teaser

Ihre formidable Release-Show zum Debütalbum Mama Said Rock Is Dead vor knapp 2000 Zuschauern am 8. Februar 2019 in der Hagener Stadthalle war nur der Vorgeschmack, jetzt haben John Diva & The Rockets Of Love nach den erfolgreichen Support-Dates für Kissin‘ Dynamite im März und April 2019 endlich auch ihre eigene Headliner-Tournee im Herbst/Winter angekündigt. Die Termine der Sleaze Rock-Band um den illustren Namensgeber John Diva sind unten aufgelistet.

Ein Tour-Teaser ist hier zu sehen:

Das Debütalbum Mama Said Rock is Dead erschien über SPV/Steamhammer am 08. Februar 2019 als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream ( https://johndiva.lnk.to/MamaSaidRockisDead ) und stieg in die deutschen Album Charts auf Platz 24 ein!!!

Im Mai erschien die aktuelle Single Rocket Of Love:

John Diva & The Rockets Of Love – Live

Festivals 2019

24.08. Schleswig – Baltic Open Air

25.08. Waltrop – Parkfest

30.08. CH-Schlieren – Live im Park

07.09. Bernburg – Rock im Schloss

27.09. Nassau – Michelrock

Mama Said Rock Is Dead-Tour 2019

05.10. München – Strom

31.10. Nürnberg – Hirsch

02.11. Ludwigsburg – Rockfabrik

08.11. Rietberg – Cultura

09.11. Schrecksbach – Mylord

16.11. Köln – Eltzhof

22.11. Aschaffenburg – Colos-Saal

23.11. Rastatt – Reithalle

29.11. Bremen – Tivoli

30.11. Essen – Turock

21.12. Solingen – Cobra

26.12. Osnabrück – Rosenhof

27.12. Hamburg – Knust

28.12. Berlin – Musik & Frieden

Tickets: https://wizpro.com/john-diva-the-rockets-of-love/2019/mama-said-rock-is-dead-tour-germany-2019/

Mama Said Rock Is Dead-Tour 2020

03.04. Hannover – Musikzentrum

Tour Agentur: https://wizpro.com/

Kommentare

