Judas Priest: Zusatzshow in Bamberg / Frankfurt restlos ausverkauft

Die Nachfrage nach Karten für die britische Heavy Metal-Legende um „Metal God“ Rob Halford ist ungebrochen, so ist das Konzert in Frankfurt am 6. Juli 2022 mittlerweile restlos ausverkauft und für den Termin in München am 27. Juni 2022 sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Die gute Nachricht für alle deutschen Fans: Judas Priest kündigen auf Grund der großen Nachfrage eine weitere Deutschland-Show am 2. August 2022 in Bamberg in der Brose Arena an.

Karten für Bamberg sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Bereits gekaufte Karten für die verschobenen Termine behalten ihre Gültigkeit.

Für die Termine in München, Oberhausen, Halle (Saale) und Bamberg steht nun auch das Vorprogramm. Eröffnen wird die Allstar-Rockband The Dead Daisies mit Rock-Legende Glenn Hughes (Ex-Deep Purple, Ex-Gary Moore, Ex-Black Sabbath, Black Country Communion).

Es gibt nur wenige Metal-Bands, die die Höhen erklimmen konnten, die Judas Priest im Laufe ihrer 50-jährigen Karriere erreichte. Bis heute haben Judas Priest weltweit über 45 Millionen Alben verkauft. Ihre Präsenz und ihr Einfluss sind so stark wie nie zuvor, was sie durch das aktuelle Album Firepower, das 2018 einen bisher in ihrer Karriere unerreichten Höhepunkt in den Charts erreichte, einen Grammy Award für „Best Metal Performance“ 2010, die Auszeichnung mit den VH1 Rock Honors 2006 und einer Nominierung für die Rock and Roll Hall of Fame 2017 bewies.

Im Jahr 2019 führte die Gruppe ihren Tourneeangriff fort, der uns nun ins Jahr 2022 führt, in dem die Welt 50 Heavy Metal Years mit dieser bemerkenswerten Band feiern wird!