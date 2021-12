Heaven’s Guard: neue Single „Deepest Voice“ online

Die Symphonic Metaller Heaven’s Guard werden Anfang 2022 ihre Hörer mit auf eine epische Reise nehmen. Denn am 11.02.2022 erscheint das Debütalbum Pathfinder via Boersma-Records. Nun haben Heaven’s Guard die zweite Single Deepest Voice veröffentlicht. Den Clip gibt es hier:

Heaven’s Guard ist eine Symphonic Metal Band aus Hannover. Die Idee zur Band entstand 2017 durch den Gitarristen Steven Meißner. Im Laufe der folgenden Monate wurde die Erstbesetzung der Band mit Doreen Fleck (Gesang), Kevin Küppers (Schlagzeug), Karsten Berger (Keys) und Daniel Maschkiwitz (Bass) komplettiert.

Damit spielten Heaven’s Guard ab 2019 die ersten Shows in Hannover und Umgebung. Nachdem ab Frühjahr 2020 keine Live-Veranstaltungen mehr möglich waren, begann die Band damit, die Produktion ihres ersten Studioalbums zu planen. Gleichzeitig übernahm Christopher Jakubeit die Bassgitarre, nachdem Daniel aus der Band ausgestiegen ist. Im Dezember 2020 kündigten Heaven’s Guard schließlich ihr erstes Album unter dem Namen Pathfinder an und veröffentlichten gleichzeitig dazu ihre Debütsingle The Cause Of Destiny. Die Veröffentlichung der Single hat der Band einige Aufmerksamkeit beschert, unter anderem auch die des Plattenlabels Boersma-Records aus Essen, welches Heaven’s Guard für das kommende Studioalbum unter Vertrag genommen hat. Am 10.12.2021 veröffentlichten Heaven’s Guard mit Deepest Voice die zweite Single ihres am 11.02.2022 erscheinenden Debütalbums.

Alle Infos zu Heaven’s Guard:

https://www.facebook.com/heavensguardband

http://www.heavens-guard.com/