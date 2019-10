Kadavar: For The Dead Travel Fast steigt in die Top 10 der deutschen Album Charts ein

For The Dead Travel Fast, das brandneue Album der Berliner Rock-Chefs Kadavar ist auf Platz 8 der offiziellen deutschen Album Charts eingestiegen.

Dieser Top 10-Einstieg bedeutet den bis dato höchsten der Bandgeschichte.

Mehr zu For The Dead Travel Fast:

The Devil’s Master video: https://youtu.be/9WAb2vnQGdI

Children Of The Night video: https://youtu.be/OPGgR6OpQkc

You Found The Best In Me live video: https://youtu.be/OQWkhnQGkLQ

Demons In My Mind video: https://youtu.be/QI6AGFkQxZk

Album Trailer #1: https://youtu.be/qHGbibZRrtc

Album Trailer #2: https://youtu.be/hA1BXsSIhD8

Album Trailer #3: https://youtu.be/eBeDx8cJYCY

For The Dead Travel Fast ist ab sofort hier erhältlich.

Das Album ist in verschiedenen Formaten erhältlich – siehe Fotos oben:

– Limitiertes Box-Set inkl. limitiertem Tri-Colored Vinyl, limitiertem Tri-Colored Bonus Vinyl mit 4 bislang unveröffentlichten Songs, CD/Blu-Ray Digi (inkl. der Kadavar & The Comic Riders Of The Black Sun Live-Show in Berlin 2019), Poster, signierter Fotokarte, Patch, Sticker. AUSVERKAUFT!!!

– CD/Blu-Ray Digi (inkl. der Kadavar & The Comic Riders Of The Black Sun Live-Show in Berlin 2019)

– Vinyl (schwarz, beige AUSVERKAUFT!!!, bi-color, cornetto)

For The Dead Travel Fast und/oder begleitendes Merchandise kann hier bestellt werden: http://nblast.de/Kadavar-FTDTF

Kadavar – For The Dead Travel Fast European Tour 2019

Special Guests: Hällas & Pabst

06.11. SE Copenhagen Pumpehuset

07.11. NO Oslo Bla

08.11. SE Göteborg Brewhouse

09.11. SE Stockholm Debaser

10.11. DE Hannover Capitol

12.11. FR Lyon Le CCO

13.11. FR Nantes Le Stéréolux

14.11. FR Paris L’Alhambra

15.11. FR Bordeaux BT 59

16.11. ES Madrid Mon

17.11. ES Barcelona Razzmatazz 2

19.11. FR Strasbourg La Laiterie

20.11. DE Wiesbaden Schlachthof

21.11. DE Nürnberg Hirsch

22.11. DE München Backstage Werk

23.11. AT Wien Arena

24.11. DE Dresden Beatpol

25.11. BE Brussels Orangiere at Botanique

27.11. DE Stuttgart LKA Longhorn

28.11. DE Köln Essigfabrik

29.11. DE Hamburg Große Freiheit

30.11. DE Berlin Columbiahalle