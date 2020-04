Kadavar: streamen exklusive Show in Zusammenarbeit mit ARTE Concert

Nachdem sie in der vergangenen Woche einen Livestream direkt aus ihrem Proberaum veröffentlichten, warten Kadavar nun mit einer neuen Überraschung für ihre Fans auf: Für ARTE Concert nahm die Band eine exklusive Show im Neuköllner Szene Club Schwuz auf, welche am Mittwoch, den 1. April, um 21 Uhr, gestreamt wird. Diese Show ist der Auftakt zu ARTE Concert’s Online Serie Berlin Live, welche vom 1. bis zum 8. April jeweils ab 21 Uhr 30-minütige Konzerte von Künstlern und Bands aus Berlin streamt.

Hier findet ihr die Show von Kadavar am Mittwoch, den 1. April, 21 Uhr: https://www.arte.tv/de/videos/097024-001-A/kadavar-berlin-live/

Letzte Woche veröffentlichte die Band eine Livesession via Youtube:

Hier findet ihr die Livesession als Download und Stream bei Bandcamp: https://kadavarberlin.bandcamp.com/album/studio-live-session-vol-i

Kadavar riefen ebenfalls eine GoFundMe Kampagne ins Leben. Spenden könnt ihr hier: https://www.gofundme.com/f/kadavar-corona-concert

Merch könnt ihr im offiziellen Merchshop hier bestellen: https://kadavar.myshopify.com/

Mehr zu For The Dead Travel Fast:

Album Trailer #1 Official Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=qHGbibZRrtc

Album Trailer #2 Official Trailer Video: https://youtu.be/ZoUgqwMX9oo

The Devil’s Master Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=9WAb2vnQGdI

Demons In My Mind Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=QI6AGFkQxZk

Children Of The Night Official Music Video: https://youtu.be/OPGgR6OpQkc

Mehr zu Kadavar:

www.kadavar.com

www.nuclearblast.de/kadavar

www.facebook.com/kadavarOfficial

www.instagram.com/kadavargram