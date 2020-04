Cro-Mags: kündigen brandneues Album ‚In The Beginning‘ an

New Yorks Hardcore Punk Legenden Cro-Mags haben ihr brandneues Album In The Beginning angekündigt! Das Album wird am 19. Juni via Arising Empire und Mission Two Entertainment erscheinen.

Um das gebührend zu feiern, bietet die Band jetzt ihren bisher unveröffentlichten Song The Final Test gratis als Mp3-Download für jeden Fan an, der sich über diesen Link entsprechend anmeldet: https://gleam.io/v7Wpz/cromags-the-final-test-song-download

Schon sehr bald wird es weitere Informationen zu In The Beginning geben!

Die Band hat kürzlich ihr Liveset The Quarantine Show veröffentlicht:

Am Freitag, dem 13. März, wurde die Body Count / Cro-Mags-Show in der Webster Hall in NYC verschoben. Der führende Cro-Mags Gründer/Bassist/Sänger Harley Flanagan und die Crew (Gitarristen Rocky George und Joseph Affe, Garry „Gman“ Sullivan, Schlagzeug) kamen am Sonntag, dem 15. März, in die SIR Studios und drehten ihr Online-Set, das jetzt als The Quarantine Show bekannt ist. Heute demonstriert die Band ihre volle Power vor den Kameras.

„I am glad we were able to give you all a free concert in this time of quarantine. I would not have been able to do it without my team and I would like to thank them. These are the times we have to find new ways to help each other. We as people can’t let the fear turn us against each other. Stay strong, be smart and stay safe!“ – Harley Flanagan

Flanagan reflektiert die jüngste Zeit und die Wichtigkeit dieser Show: “I am very unhappy that the show with Body Count this weekend was postponed by Governor Cuomo – I was really looking forward to it, but I am more sad for the many people who are going to be out of work for who knows how long, and for those who have become ill from this terrible disease. We all must take extra precautions these days, but we will learn how to deal with this like we have learned how to deal with deadly diseases in the past. Be safe, be strong and be smart. The show will be rescheduled, and life will go on. Eventually we will all be „killed by death“ just ask Lemmy. If it’s not one thing it will be another, but life will go on. And so will this show.”

3-15-2020 – The Quarantine Show

1. We Gotta Know

2. Down But Not Out

3. World Peace

4. Show You No Mercy

5. No One’s Victim

6. Steal My Crown

7. These Streets

8. Street Justice

9. Death Camps

10. Don’t Talk About It

11. Hard Times

12. Apocalypse Now

Cro-Mags veröffentlichten From The Grave im Dezember 2019 via Arising Empire!

Sichert euch die limitierten 7″ EP-Vinyls From The Grave hier: https://Cro-Mags.lnk.to/FromTheGrave

From The Grave Tracklist:

01. From The Grave

02. PTSD

03. Between Wars

ICYM:

Sichert euch die limitierten 7″ EP-Vinyls Don’t Give In hier: https://Cro-Mags.lnk.to/DontGiveIn

Don’t Give In Tracklist:

01. Don’t Give In

02. Drag You Under

03. No One’s Victim

Die Geschichte von Cro-Mags ist im Wesentlichen die Geschichte des Hardcore, die Evolution des Punks und die Entwicklung der alternativen Musik Genres wie Hardcore, Cross-Over, Thrash-Metal, Post-Punk und Grunge, um nur ein paar zu nennen. Zahlreiche große Bands von Metallica bis hin zu Green Day und Persönlichkeiten wie Dave Grohl wurden von Cro-Mags primär beeinflusst.

In den späten 70er und frühen 80er in der Lower East Side von New York geboren, war Cro-Mags der Geistesblitz des noch sehr jungen Harley Flanagan (zu dieser Zeit 14 Jahre alt), als er noch bei The Stimulators spielte. 1982/83 schreibt und nahm er seine aller ersten Cro-Mags Demos auf, die aus vier Songs bestanden und später die Blaupause für das bahnbrechende Album Age Of Quarrel (1986) wurde. Er schrieb alles selbst, spielte jedes Instrument im Alleingang ein und sang. Lange noch bevor er sich mit Parris Mayhew kurz schloss und zusammen Musik schrieb, sowie weitere Bandmitglieder anheuerte.

Nach mehreren Mitglieder Wechseln, fünf Studioalben (neben den originalen Demos) und über 30 Jahre Tour-Erfahrung rund um den Globus, ist Cro-Mags eine der meist bekanntesten und einflussreichste Hardcore Bands im ganzen Genre, ohne Ausnahme.

Diskografie:

• The Age Of Quarrel (1986)

• Best Wishes (1989)

• Alpha Omega (1992)

• Near Death Experience (1993)

• Revenge (2000)

Cro-Mags sind:

Harley Flanagan – Bass/Gesang

Gabby Abularach – Gitarre

Rocky George – Gitarre

Garry “G-Man” Sullivan – Schlagzeug

