Der Berliner Rock-Adel von KADAVAR hat das brandneue Live-Album »Live in Copenhagen« angekündigt, das bei ihrer berüchtigten Show im Pumpehuset in der dänischen Hauptstadt im November 2017 im Rahmen ihrer Tournee zum aktuellen Album »Rough Times« aufgenommen wurde.

Heute veröffentlicht die Band die erste Single, ‚Die Baby Die‘, zusammen mit einem Live-Video. Checkt das Video hier: https://youtu.be/GYgJRbeDdzo

Holt Euch den Song hier: http://nblast.de/KadavarDieBabyDieLive

Dazu hat die Band die erste Episode der „Live Quickies“ Webserie veröffentlicht – dabei handelt es sich um eine Serie kurzer Videos, in denen es sich um die Band und deren Erfahrungen on Tour dreht. Seht Episode #1 hier:

Das Album wird auf CD als Tour Edition mit besagtem Studioalbum veröffentlicht, erscheint jedoch auch separat auf Vinyl (siehe Formate oben). Die Veröffentlichung ist für den 12. Oktober 2018 via Nuclear Blast vorgesehen.

Bestellt Eure Copy hier vor: http://www.nuclearblast.com/kadavar-roughtimeste

Des Weiteren hat die Band das offizielle Musikvideo zum Song ‚You Found The Best In Me‘ von »Rough Times« veröffentlicht:

Tracklistings:

»Rough Times« tour edition bonus CD

1. Skeleton Blues

2. Doomsday Machine

3. Pale Blue Eyes

4. Into The Wormhole

5. The Old Man

6. Die Baby Die

7. Black Sun

8. Living In Your Head

9. Into The Night

10. Forgotten Past

11. Tibulation Nation

12. Purple Sage

»Live in Copenhagen« Vinyl

1. Skeleton Blues

2. Doomsday Machine

3. Pale Blue Eyes

4. Into The Wormhole

5. The Old Man

6. Die Baby Die

7. Black Sun

8. Living In Your Head

9. Into The Night

10. Forgotten Past

11. Tibulation Nation

12. Purple Sage

13. All Our Thoughts

14. Come Back Life

KADAVAR live:

KADAVAR

+ MONOLORD

25.10. D Dresden – Beatpol

26.10. D Magdeburg – Factory

27.10. D Berlin – Festsaal Kreuzberg

28.10. D Rostock – Peter-Weiss-Haus

30.10. DK Aarhus – Atlas

31.10. S Malmö – KB

01.11. N Oslo – John Dee

02.11. S Gothenburg – Sticky Fingers

03.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise *SOLD OUT*

04.11. NL Den Haag – Paard van Troje

06.11. F Angers – Le Chabada

07.11. F Toulouse – Le Metronum

08.11. E Bilbao – Santana 27

09.11. E Murcia – Garaje Beat Club

10.11. E Málaga – Sala Paris 15

11.11. E Sevilla – Sala Custom

14.11. F Six-Fours-les-Plages – Espace Malraux

15.11. CH Lausanne – Le Romandie

16.11. CH Zurich – Mascotte

17.11. NL Eindhoven – Helldorado

18.11. NL Groningen – Vera

20.11. D Bielefeld – Forum

21.11. B Kortrijk – De Kreun

22.11. D Karlsruhe – Substage

23.11. D Leipzig – Conne Island

24.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

25.11. D Neukirchen – Sägewerk

27.11. D Cham – L.A.

28.11. D Munich – Backstage

29.11. D Bochum – Zeche

30.11. D Saarbrücken – Garage

01.12. D Freiburg – Jazzhaus

06.12. D Frankfurt – Batschkapp*

*KADAVAR only

