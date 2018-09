„Hydrograd“ – der Titel des aktuellen Stone-Sour-Albums entspringt der Fantasie von Frontmann Corey Taylor nach einem schrägen Flughafenerlebnis in Osteuropa (http://loudwire.com/corey-taylor-story-stone-sour-hydrograd-title/), die Songs darauf sind dagegen absolut real. Trotzdem werdet ihr euch heute unter Umständen verwundert die Augen reiben, denn es sind plötzlich so viele!

Richtig: die „Hydrograd Deluxe Edition“ ist da. Auf euch wartet eine erweiterte 2CD-Version ihres letztjährigen Albums, die bisher unveröffentlichte Cover, B-Seiten, Live-Aufnahmen und alternative Versionen von „Hydrograd“-Tracks enthält. „Mercy“ beispielsweise, das nun zusätzlich in einer Akustikversion Teil des Tracklistings ist und unten Video-Premiere feiert – Corey Taylor und Co. beim Performen des Songs im Aufnahmestudio.

Insgesamt hält die „Hydrograd Deluxe Edition“ 13 rare oder unveröffentlichte Songs bereit, darunter eine Akustikversion des Hits „Song #3“ und Cover von Rage Against The Machine, Soundgarden und Van Halen. Dazu kommen die 15 Tracks der Originalversion, darunter “St. Marie”, “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) und besagter Smasher “Song #3”. Unten lest ihr das komplette Tracklisting und hört das Album im Stream.

„Hydrograd“ erschien ursprünglich im Juni 2017 und Album kam auf Platz 4 der deutschen Charts – die vierte Top-10-Platzierung in Folge für die Band. Es wird für die Deluxe Edition keinerlei Bemusterung stattfinden.

Tracklisting „Hydrograd Deluxe Edition“

Disc 1:

1. YSIF 2. Taipei Person /Allah Tea 3. Knievel Has Landed 4. Hydrograd 5. Song #3 6. Fabuless 7. The Witness Trees 8. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) 9. Thank God It’s Over 10. St. Marie 11. Mercy 12. Whiplash Pants 13. Friday Knights 14. Somebody Stole My Eyes 15. When The Fever Broke

Disc 2:

1) Burn One Turn One 2) Bootleg Ginger 3) Live Like You’re On Fire 4) Subversive 5) Unchained 6) Bombtrack 7) Outshined (Live at Sphere) 8) Song # 3 (Acoustic) 9) Mercy (Acoustic) 10) Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) (Acoustic) 11) The Witness Trees (Acoustic) 12) Mercy (Live at Sphere) 13) Fabuless (Live at Sphere)

