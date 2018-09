Nächsten Freitag werden die finnischen Folk Metal-Superstars KORPIKLAANI endlich ihr neues Studiowerk namens »Kulkija« („Wanderer“) via Nuclear Blast auf den Markt bringen. Um ihren Fans einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album und einen tieferen Einblick in die Entstehung der neuen Songs zu geben, hat die Truppe um Jonne Järvelä heute den ersten Teil einer Track-by-Track-Serie auf YouTube veröffentlicht. Schaut euch das Video unten an, um mehr über die folgenden Songs zu erfahren:

01. Neito

02. Korpikuusen kyynel

03. Aallon alla

04. Harmaja

05. Kotikonnut

Teil I:

Hört euch hier KORPIKLAANIs aktuelle Single ‚Aallon alla‘ an:

»Kulkija« – Tracklist:

»Kulkija« enthält insgesamt 14 Tracks und ist mit einer Gesamtspieldauer von über 71 Minuten KORPIKLAANIs bislang längstes Werk. Aufgenommen wurde es im Petrax Studio (Hollola, FIN), gemixt in den Sound Supreme Studios (Hämeenlinna, FIN), wobei die Band zum ersten Mal mit Produzent Janne Saksa zusammengearbeitet hat. Den Mastering-Feinschliff hat die Platte von Svante Forsbäck (u.a. RAMMSTEIN) verpasst bekommen. Das Artwork stammt von Jan Yrlund (u.a. BATTLE BEAST, MANOWAR), der bereits sämtliche Artworks für vorherige Alben und Singles der Band gestaltet hat.

Bandgründer Jonne kommentiert:

„Wir waren mit einem Endergebnis noch nie so zufrieden, wie wir es jetzt mit »Kulkija« sind. Wir haben versucht, alles so natürlich wie möglich klingen zu lassen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, stellt diese Platte eine Art Reise dar, die einem einfach ein gutes Gefühl verleihen soll.“

Sami fügt hinzu:

„»Kulkija« ist keine schlichte Ansammlung von Songs, sondern ein „richtiges“ Album mit einer gewissen Atmosphäre, die den Hörer durch das Werk begleitet. Dieses Mal waren wirklich alle Songs bereits im Voraus fertig, sodass wir im Studio nichts mehr arrangieren mussten. Tuomas [Violine] und ich hatten enorm viel Platz zur Entfaltung und konnten die Folk-Parts so in aller Ruhe einspielen.“

KORPIKLAANI live:

»Kulkija« – Releasetour

07.09. RUS St. Petersburg – Aurora (Releaseshow)

08.09. RUS Moscow – Glavclub (Releaseshow)

09.09. RUS Voronezh – Aura

11.09. RUS Rostov-on-Don – Arena

12.09. RUS Krasnodar – Arena Hall

13.09. RUS Samara – Zvezda

14.09. RUS Ufa – Ogni Ufy

15.09. RUS Ekaterinburg – Tele-Club

16.09. RUS Chelyabinsk – Galaktika

18.09. RUS Omsk – Angar

19.09. RUS Novosibirsk – Podzemka

21.09. RUS Irkutsk – Dikaya Loshad

22.09. RUS Vladivostok – San-Remo

»The Wayfarer«

w/ ARKONA

31.10. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

01.11. USA New York, NY – Gramercy Theatre

02.11. CDN Québec, QC – Impérial Bell

03.11. CDN Montréal, QC – Club Soda

04.11. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

05.11. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

06.11. USA Minneapolis, MN – Varsity

07.11. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

08.11. CDN Saskatoon, SK – Coors Event Centre *NEU*

09.11. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

10.11. CDN Calgary, AB – Marquee Beer Market

12.11. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

13.11. USA Seattle, WA – El Corazón

14.11. USA Portland, OR – Bossanova Ballroom

15.11. USA San Francisco, CA – The Fillmore

16.11. USA Sacramento, CA – Holy Diver

17.11. USA San Diego, CA – Aztec Theatre

18.11. USA Los Angeles, CA – Regent Threater DTLA

19.11. USA Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

21.11. USA Dallas, TX – House of Blues

23.11. USA Atlanta, GA – Masquerade

24.11. USA Richmond, VA – Capital Ale House

25.11. USA Philadelphia, PA- Theatre of Living Arts

26.11. USA Baltimore, MD – Soundstage

»Wayfarers & Warriors Tour 2019«

w/ TURISAS, TROLLFEST

21.02. LUX Esch an der Alzette – Kulturfabrik

23.02. NL Tilburg – 013

24.02. B Antwerpen – Trix Muziekcentrum

25.02. UK London – Islington Assembly Hall

26.02. F Lille – Le Splendid

27.02. F Paris – La Cigale

28.02. F Mérignac – Krakatoa

01.03. E Bilbao – Santana 27

02.03. P Porto – Hard Club

03.03. P Lissabon – Lisboa ao Vivo

05.03. E Málaga – Paris 15

06.03. E Murcia – Garaje Beat Club

07.03. E Saragossa – Centro Cívico Delicias

08.03. F Marseille – Espace Julien

09.03. CH Pratteln – Z7

10.03. F Bourg-en-Bresse – La Tannerie

11.03. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

12.03. HR Zagreb – Tvornica Kulture

13.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.03. PL Krakau – Klub Kwadrat

16.03. PL Warschau – Progresja

17.03. PL Danzig – B90

19.03. D Berlin – Huxleys Neue Welt

20.03. PL Breslau – Centrum Koncertowe A2

21.03. D Jena – F-Haus

22.03. D München – TonHalle

23.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

24.03. D Köln – Essigfabrik

22.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

21. – 27.07. SLO Tolmin – MetalDays

