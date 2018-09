Die Metal Ikonen SOULFLY veröffentlichen ihr zerstörerisches neues Album »Ritual« am 19. Oktober über Nuclear Blast. Heute erscheint bereits die zweite Single von diesem Longplayer, dieses Mal in Form eines 360º Videos.

Hört euch den neuen Track hier an:

Oder streamt/downloadet ihn hier: http://nblast.de/SoulflyRitualSingle

Sänger/Gitarrist Max Cavalera kommentiert:

„Diesen Song zu schreiben hat sehr lange gedauert und er wäre fast nicht auf der Platte gelandet. Wir haben ihn zuerst als Instrumental aufgenommen und hatten dann keine Zeit mehr im Studio. Letzendlich war es dann so, dass Josh Wilbur (Produzent) mit zu mir nach Hause kommen musste, um die Gesangsparts noch fertigzustellen. Er hat immer gesagt, er wolle mehr von diesem ‚tribal shit‘ wie das Zeug auf unserer ersten Platte und auf ‚Primitive‘. Also haben wir gleich mit dem Refrain angefangen und etwa 12 oder 16 Tracks mit Gesang übereinander gelegt. Nachdem wir es dann angehört haben, waren wir echt aufgeregt; es wurde wirklich gut. Josh sagte, dass das genau das ist, was er als Fan gerne hören würde und er war so glücklich, dass er das endlich mit uns erreicht hat. Wir wussten beide, dass es ein neuer SOULFLY-Klassiker für Jahrzehnte werden würde und deshalb musste es einfach das erste Lied auf dem Album werden. Ich bin sehr stolz auf diesen Song und ich denke, dass vor allem die Old-School-Fans meiner Arbeit diesen Track lieben werden.“

Falls Ihr die erste Single von »Ritual« verpasst habt, hört Euch ‚Evil Empowered‘ hier an:

»Ritual« wurde von Josh Wilbur (KILLER BE KILLED, LAMB OF GOD, GOJIRA) produziert, gemixt und aufgenommen. Das Cover artwork stammt von dem Künstler Eliran Kantor (TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM). Die zusätzlichen Artworks des Booklets stammen von Marcelo Vasco (SLAYER, HATEBREED, KREATOR), der auch das Verpackungsdesign entworfen hat. Das Album enthält einige Gastauftritte, zum Beispiel von Randy Blythe (LAMB OF GOD) und Ross Dolan (IMMOLATION).

SOULFLYs elftes Studioalbum »Ritual« könnt Ihr in verschiedenen physischen und digitalen Formaten hier vorbestellen: http://www.nuclearblast.com/soulfly-ritual

»Ritual« Trackliste:

1. Ritual

2. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

3. The Summoning

4. Evil Empowered

5. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

6. Demonized

7. Blood On The Street

8. Bite The Bullet

9. Feedback!

10. Soulfly XI

More on »Ritual«:

Trailer #1 (über das Albumartwork) https://www.youtube.com/watch?v=FPDH-CPWmzo

Trailer #2 (über die Arbeit mit Josh Wilbur) https://www.youtube.com/watch?v=8W_fTgBx2iY

