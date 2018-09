„Man sollte sich vor dem Trio verneigen, alles andere wäre Frevel.“

TIME FOR METAL (D), René Wolters – 10/10„

»Gateways« atmet den Geist vergangener Zeiten, pulsiert, beißt und kratzt wie ein lebendiger Organismus und muss sich zu keiner Zeit hinder den ganz Großen des Retro-Rock verstecken.“

ROCK IT! (D), Simon Bauer – 9/10

„Hier traut sich eine Band, auch soundtechnisch eigene Wege zu gehen, anstatt den Klang erfolgreicher Zeitgenossen zu kopieren. Und verdammt noch mal, wann haben diese Boys eigentlich in Sachen Songwriting derart zugelegt?“

CLASSIC ROCK (D), Björn Springorum – 8/10

„Gerne mehr davon.“

ROCK HARD (D), Holger Stratmann – 8/10

„Reife Leistung.“

METAL HAMMER (D), Frank Thießies – 5/7

Es ist endlich soweit: Ab sofort steht das mit Spannung erwartete neue Album des isländischen Classic Rock-Trios THE VINTAGE CARAVAN in den Läden. Von der Musikpresse in Europe gefeiert, konnte die Platte zahlreiche gute Soundcheckplatzierungen erreichen (u.a. #2 – ROCK HARD (D), #3 – METAL.DE (D), #5 – SPARK (CZ), #6 – METAL HAMMER (D)). Zur Feier des Tages hat die Band heute ein Musikvideo zu einem weiteren neuen Song, ‚Reset‘, online gestellt. Begebt euch auf YouTube, um euch den Clip anzusehen:

Bassist Alex kommentiert die Veröffentlichung: „Der große Tag ist gekommen, »Gateways« ist draußen! Wir könnten nicht glücklicher mit dem Album sein und heute können wir es endlich mit euch teilen. Des Weiteren präsentieren wir euch voller Stolz unser neues Video zu ‚Reset‘. Dieses haben wir gemeinsam mit der isländischen Firma Obbosí gedreht. Lustige Musikvideos haben uns schon immer zugesagt, wir wollen uns dabei schlicht nicht zu ernst nehmen. Die Aufnahmen haben uns große Freude bereitet und das Endergebnis ist echt cool geworden. Wir hoffen, dass auch Ihr Gefallen daran findet!“

Holt euch »Gateways« jetzt: http://nblast.de/VintageCaravanGateways

Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß [ausverkauft], blau)

– DIGITAL

»Gateways« – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (FLEETWOOD MAC-Cover)

ICYMI:

Track-by-Track #1: https://www.youtube.com/watch?v=Jnygzj0p6wI

Track-by-Track #2: https://www.youtube.com/watch?v=x3x7oHl6pSQ

Mehr zu »Gateways«:

‚Reflections‘ OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

‚Set Your Sights‘ OFFIZIELLER VISUALIZER: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Albumtrailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=HCZQlD-NRfU

Albumtrailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=WEzfvG3LS1E

THE VINTAGE CARAVAN haben kürzlich bekanntgegeben, dass die deutschen Krautrocker WUCAN sowie die belgischen Indie/Alternative Rocker BLACK MIRRORS sie auf ihrer kommenden Europatour im Oktober/November begleiten werden. Weitere Details gibt es unten.

—–

THE VINTAGE CARAVAN live:

31.08. IS Reykjavík – Iðnó (Albumreleaseshow)

»2018 Gateways Tour«

w/ WUCAN, BLACK MIRRORS

13.10. NL Hengelo – Beerland*

15.10. D Hamburg – Molotow

16.10. D Berlin – Lido

17.10. PL Warschau – Hydrozagadka

18.10. PL Posen – Pod Minogą

19.10. A Wien – Arena

20.10. D Kempten – Rock The Box

22.10. D Leipzig – Moritzbastei

23.10. D München – Strom

24.10. D Karlsruhe – Substage

25.10. D Köln – Luxor

26.10. F Paris – Backstage

27.10. F Rennes – Garmonbozia*

28.10. F Toulouse – L’usine à musique

30.10. E Bilbao – Santana 27

31.10. E Madrid – Nazca Club

01.11. E Barcelona – Sala Bóveda

02.11. P Porto – RCA Club

03.11. P Lissabon – SBF ’18

08.11. UK Nottingham – Rescue Rooms*

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell*

10.11. UK London – The Borderline*

12.11. UK Glasgow – King Tut’s Wah Wah Hut*

13.11. UK Manchester – Rebellion*

14.11. UK Bristol – Exchange*

16.11. B Brüssel – Ancienne Belgique*

17.11. NL Eindhoven – Helldorado*

*nur TVC

w/ FLYNOTES

01.12. RUS St. Petersburg – Mod

02.12. RUS Moskau – Zil Arena

Tickets: www.thevintagecaravan.eu/tour

THE VINTAGE CARAVAN sind:

Óskar Logi | Gitarre, Gesang

Alexander Örn | Bass, Hintergrundgesang

Stefán Ari | Schlagzeug, Hintergrundgesang<

