Kalahari: die Single ‚The Ivory Tower‘ eröffnet neue Horizonte für modernen Metal

Nach dem Debüt Theia im Jahr 2020 und der Neuordnung des Weihnachtsliedes Carol Of The Bells kehrt der italienische Metal-Act Kalahari mit einem neuen Juwel seiner künstlerischen Entwicklung zurück. Der neue Track heißt The Ivory Tower und kann in einer exklusiven Premiere von Spaceuntravel in seiner ganzen Kraft gehört werden:

Im Vergleich zum Debütalbum hat die Rhythmus-Sektion das Groove-Element beibehalten, es jedoch in eine komplexere Struktur eingefügt. Das Vorhandensein elektronischer Teppiche, kombiniert mit der tiefen und zerrissenen Stimme von Nicola Pellacani, führte Kalahari in Richtung modernerer Gebiete, fast bis zu dem Punkt, an dem die nie zu späte Mnemic gestört wurde.

Der Sänger Nicola Pellacani erklärte über das Lied:

„The Ivory Tower ist eine großartige Leistung für uns, sowohl technisch als auch für das Selbstbewusstsein, das uns das Schreiben dieses Songs gegeben hat. Wir wollten es als Single veröffentlichen, um dem Song und seiner Botschaft die größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken.

Worum es in diesem Lied geht, hängt sehr mit der Bedeutung zusammen, die unser Name für uns hat. Es geht um die Größenwahn, in die wir geraten, wenn wir in einem entwickelten Land geboren werden, und um die Unmöglichkeit, seine Erwartungen zu erfüllen. Das Leben ist ein Spaziergang in der Wüste.

Egal wie glücklich wir geboren sind, unser „überlegener“ Verstand macht die Dinge kompliziert. Wir wollen immer mehr, wir erreichen unseren Elfenbeinturm, aber können wir jemals seine Schönheit erfassen und Frieden finden? Hören Sie sich das Lied an und finden Sie heraus, wie die Antwort lautet.”

The Ivory Tower wurde in The Grid Studio aufgenommen, gemischt von Jonathan Mazzeo und gemastert von Christian Donaldson. Artwork von Adriano Clemense.

Line-Up:

Nicola Pellacani – Gesang

Gabriele Bartolucci – Gitarren

Gino Annichiarico – Gitarren

Joshua Pini – Bass

Alessandro Visani – Schlagzeug

