Blutengel: neue Single & Video ‚Wie Sand‘

Bevor am 16. Juli das neue Blutengel Album Erlösung – The Victory Of Light erscheint, enthüllt die multitalentierte Band um Sänger und Songwriter Chris Pohl und Ulrike Goldmann die neue Single Wie Sand.

Wie Sand demonstriert eindrucksvoll eine stille und fragile Seite von Ulrike und erstrahlt gleichzeitig in einer unwiderstehlichen ‘80er-Jahre-Ästhetik. Im dazugehörigen Musikvideo singt Ulrike mit viel Tiefgang und Gefühl über die Zerbrechlichkeit und Schwäche, die Sehnsucht und die Einsamkeit, die eine Liebestrennung mit sich bringt.

„Ich bin sehr stolz und superhappy, dass ein Solosong von mir für Blutengel als erste Single überhaupt rausgebracht und dazu noch ein wirklich sehr schönes Video veröffentlicht wird. Das ist auch eine Premiere für mich bei Blutengel. Das macht diesen Song ebenfalls zu etwas Besonderem für mich! Ich bin wirklich sehr gerührt… und ich freue mich darauf, diesen irgendwann live darbieten zu können,“ beschreibt Ulrike ihre erste Singleauskopplung bei Blutengel. „Dieser Song geht mir sehr nahe, nicht nur beim Singen, sondern auch beim Schauen des Videos und genau das sollte auch geschehen. Man sieht die Wellen, das Meer, man spürt die Sehnsucht, die Einsamkeit der/des Verlassenen. Es ist hier etwas sehr Besonderes entstanden, etwas für mich sehr Persönliches. Ich muss zugeben, dass ich beim Dreh meiner Gesangsszenen am Ende geheult habe…“

Um mich herum diese Leere, die Kälte berührt mich, ich spür dich nicht mehr.

Und wenn ich aufwach dann denk ich an dich und ich weiß unsere Zeit ist vorbei.

In diesem Augenblick möchte ich schreien, doch kein Wort reicht so weit bis zu dir.

Nun steh ich hier, ich verlier mich an dir und ich sag zu mir wärst du doch hier.

Chris beschreibt den Auftakt zum Song Wie Sand: „Als ich den Song geschrieben hatte, habe ich ihn mit „Ulli Dream Song“ betitelt…. Ich wusste, dass sie ihn singen „muss“, denn er hat so eine bittersüße Stimmung, die nur Ulli mit ihrer Stimme veredeln konnte.“

„Für Blutengel ist es eine Premiere in der Karriere, dass es eine Single zum neuen Album gibt, bei der ich selbst gar nicht mitsinge :-). Aber, das ist auch gut so, denn die sehr dunkelpoppige Nummer steht im krassen Kontrast zu The Victory Of Light, der ja nun deutlich härter ist….,“ so Chris weiter, „somit kann man schon erahnen, wie abwechslungsreich das Album werden wird!“

Auch ein Liedtext flog hier Ulli regelrecht zu, „ihr kennt mich, ich stehe einfach auf Balladen und Herzschmerz, sodass ich mich inhaltlich für eine Liebegeschichte bzw. ein Liebesdrama entschied. Ich konnte gar nicht anders, denn die Melodie ist so träumerisch, dass ich einfach ein „Liebeslied“ schreiben musste.“

Nun lieg ich hier, weit weg von dir und alles was noch bleibt – wie Sand auf meiner Haut.

Die Tage, die vorüberziehen, die Schmerzen, die wohl nie vergehen. Wir waren uns so vertraut. Doch in einem andren Leben werden wir uns wiedersehn und verstehen, was einst mit uns geschah. Wir werden nochmal leben, uns in die Augen sehen und vergeben, was einst war, was einst war.

Über das Video sagt die Sängerin: „Ich als alte Romantikerin war sofort von der Idee des Videos begeistert. Ich habe viele Szenen und meine Gesangsparts selbst gedreht, unter den derzeitigen Umständen ist ja ein größerer Videodreh nicht so wirklich machbar. Es ist etwas so Wundervolles entstanden. Und genau das, was ich wollte, was ich mir vorgestellt habe – die Stimmung, die Lyrics in einer wunderschönen Schrift…einfach perfekt!“

Der Song bietet einen weiteren Vorgeschmack auf das am 16. Juli erscheinendes Album. Zuvor hatte die Band bereits den ersten Vorab-Track The Victory Of Light präsentiert.

Unbeschreiblich facettenreich präsentieren sich Blutengel auf ihrem neuen Album mit einer großen Bandbreite an Emotionen. Der Longplayer folgt auf das im Frühjahr erschienene Cover-Album Fountain Of Destiny und übertrifft die an Blutengel gesetzte Erwartung noch einmal um ein Vielfaches.

Das brandneue Blutengel Album Erlösung – The Victory Of Light erscheint am 16. Juli 2021 weltweit via Out Of Line Music als Einzel-CD und als Doppel-CD im Digipak mit 8 Bonustracks. Für Schallplattenliebhaber wird es ein Doppelvinyl geben in den Farben Türkis und Transparent. Als Sahnestückchen kommt die Doppelvinyl als 180g „Glow in the dark“ (Vinyl leuchtet im Dunkeln) und ist exklusiv bei Out Of Line im Shop erhältlich. Die Vinyls kommen inklusive Downloadcode und sind streng limitiert. Zum allerersten Mal wird es ein Blutengel Album auch auf einer limitierten Kassette (MC) geben. Für das authentische Kassetten-Retro Gefühl (und dem Kampf gegen den Bandsalat), gibt es einen bedruckten Bleistift dazu (exklusiv im Out Of Line Shop erhältlich). Das Highlight ist ein limitiertes Boxset. Neben der Doppel-CD im Digipak enthält die Box die exklusive Bonus-CD A World Beyond, das Foto Buch Erlösung – The Complete Story (ein Buch mit den kompletten Lyrics & exkl. Bildern von Annie Bertram) im DinA5 Format, einen Schlüsselanhänger mit LED-Taschenlampe sowie einen ganz besonderen Hologramm Sticker mit Blutengel Schriftzug.

