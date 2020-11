Katapult: Video zum EP-Titeltrack „Shut The Fuck Up And Press Play“

„Shut The Fuck Up And Press Play.“ – Das ist alles was ihr wissen und tun müsst.

Katapult machen mit Shut The Fuck Up And Press Play genau dort weiter, wo sie mit dem Vorgänger A Fistful Of Truth aufgehört hat. Die EP ist schnell, aggressiv und einfach nur angepisst. Trotzdem hat sie einen Hauch Melancholie, gemischt mit Humor. Wie zur Hölle das alles in eine EP passt mag sich wohl manch einer fragen? Es geht wohl nichts über Kontrast.

Aber überzeugt euch selbst. Das Video zum Titeltrack haben die Schweizer Thrash Metaller jetzt veröffentlicht:

Über Katapult:

Katapult ist der Bastard von Florian Moritz (Arcturon) und Johan Norstrom (Terrortory) und wurde 2017 in einem Backstage-Bereich in Schweden gegründet. Obwohl Katapult in Schweden sowie der Schweiz großgezogen wurde, überlebte die Band ihre Kindheitsjahre entgegen aller Erwartungen. Während den Aufnahmen zur ersten EP A Fistful Of Truth (2020) stieg Joel Purificacion (Gitarre) als festes Mitglied mit ein. Die Aufnahmen zur zweite EP Shut The Fuck Up And Press Play (2020) wurde somit als Trio gestartet, endeten aber dank Felix Bacher (Bass) und David Stutzer (Drums) mit der Komplettierung der Band.

